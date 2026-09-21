Karina no viaja a Estados Unidos: se queda para rearmar la mesa política y el vínculo con Bullrich

Una nueva crisis en el Gobierno y otra ausencia de Karina Milei en un viaje de su hermano, Javier Milei. Ya había sucedido en septiembre del año pasado, con la derrota de las elecciones en PBA y en mayo de este año en pleno caos por Manuel Adorni. Ahora, tras el escándalo en la quinta de Olivos, la Secretaria General de Presidencia decidió no ir a Estados Unidos con el Presidente, que estará acompañado por el canciller, Pablo Quirno, y el ministro de Economía, Luis Caputo. Salen esta noche desde las 23 rumbo a Nueva York, donde el miércoles el mandatario disertará ante la Asamblea General de la ONU.

{{{htmlAmp}}}

A lo sucedido en la residencia presidencial se suman los cruces con Patricia Bullrich, que destroza al Gobierno en privado y públicamente y amaga con jugar sola en 2027. Este martes se reencuentran en una reunión de mesa política desde las 13 horas en Casa Rosada tras los desentendimientos de la última con el tema Presupuesto que generó el enojo de "Pato" para con Luis Caputo y Karina Milei.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Según revelaron fuentes del bullrichismo a El Destape, "Pato mañana va a llevar a la mesa política los mismos reclamos que fue diciendo en los medios". Como un adelanto de lo que se viene, Bullrich mandó a su delfín, el diputado Damián Arabia, a TN este lunes a la noche a dejar clara la postura de ese sector contra el Gobierno. En broma, algunos en la Rosada afirman: "Traigan pochoclos, ja".

El que no va a estar este martes es "Toto", el principal apuntado por Bullrich por armar un Presupuesto con el ajuste en Discapacidad sin avisarle en medio de las negociaciones duras con los aliados. El ministro de Economía viaja con Milei a Estados Unidos.

Bullrich también le pegó a Diego Santilli. Dijo que el jefe de Gabinete mentía cuando afirmó que la ex ministra se había levantado y se había ido antes de que finalizara la reunión de la última mesa política, que estuvo cuatro horas en un encuentro para terminar de cerrar el Presupuesto 2027 enviado a Diputados y luego varios se desayunaron con el súper ajuste en Discapacidad.

El hecho se cobró una "víctima" en el Gobierno. Este lunes, renunció el secretario Nacional de Discapacidad, Alejandro Vilches. Justo en medio de este debate. Aunque en el Gobierno le dijeron a El Destape que "había aceptado intervenir por un año luego del tema Andis. Aceptó quedarse hasta fin de 2025 y se quedó un tiempo más". Ahora, dicen, se viene un nombre desconocido que elegirá el ministro de Salud Mario Lugones que "viene a poner orden".

Mientras, las esquirlas por el escándalo de Olivos siguen volando. La semana pasada, Milei echó a todo el personal civil de Olivos (cocineros, mozos y limpieza) para reemplazarlos por militares. Denunció espionaje, filtraciones y robos de alimentos.

El hecho generó un cimbronazo interno al karinismo ya que dependían todos esos trabajadores de Secretaría General. Este lunes, renunció a una de las personas de más confianza de Karina: Belén Agudiez. Era la subsecretaria de Planificación General y cuñada del intendente de la quinta de Olivos, Osvaldo Sosa, que también fue echado hace dos semanas.

Agudiez le comunicó la decisión a Karina el sábado pasado. La hermana de Milei la aceptó. Desde el entorno de la Secretaria General expresaron: "Kari aceptó con dolor la renuncia porque la quiere mucho, son muy amigas. Y además no van a ir por Belén, van por Karina", dijo una fuente sobre las denuncias de la diputada Marcela Pagano contra Agudiez y su familia. "Se fue porque la van a destrozar mediáticamente y el Gobierno ya no está para otra pelotudez así", justificó a El Destape un karinista.