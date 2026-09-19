Milei volverá a viajar a Estados Unidos este lunes: qué hará

Javier Milei viajará una vez más a Estados Unidos -el viaje número 17 al país, el que más visitó, desde que asumió en diciembre del 2023. El Presidente partirá desde Buenos Aires en la noche de este lunes 21 de septiembre con destino a Nueva York.

En la tarde del martes, disertará en la institución educativa Yeshiva Darchei Torah y entregará el premio “Ohev Yisrael”. Luego tendrá reuniones con Roberto Salinas y el economista estadounidense Xavier Sala i Martín.

El miércoles, Milei intervendrá en el Debate General de la 81° Asamblea General de las Naciones Unidas. El mismo día, participará de una conferencia organizada por la Fundación Federalismo y Libertad, se reunirá con empresarios y socios del Consejo de las Américas, y tendrá un encuentro con el Rabino Simon Jacobson.

El jueves 24 de septiembre, disertará en The Economic Club of New York durante la tarde. Mientras que por la noche ya emprenderá el regreso a Buenos Aires, donde llegará el viernes por la mañana.