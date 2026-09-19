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Javier Milei presidente

Milei volverá a viajar a Estados Unidos este lunes: qué hará

En VIVO - Actualizado hace 9 minutos

Javier Milei

Javier Milei viajará nuevamente a Estados Unidos este lunes, será su viaje número 17 al país de Donald Trump desde que asumió en diciembre del 2023. En medio del escándalo que significó el despido de más de una decena de empleados civiles de la Quinta de Olivos, Milei participará del Debate General de la 81° Asamblea General de las Naciones Unidas y se reunirá con empresarios y líderes religiosos, para volver al país el próximo jueves 24 de septiembre. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.

Hace 11 minutos

Milei vuelve a Estados Unidos esta semana

Javier Milei viajará una vez más a Estados Unidos -el viaje número 17 al país, el que más visitó, desde que asumió en diciembre del 2023. El Presidente partirá desde Buenos Aires en la noche de este lunes 21 de septiembre con destino a Nueva York.

 

En la tarde del martes, disertará en la institución educativa Yeshiva Darchei Torah y entregará el premio “Ohev Yisrael”. Luego tendrá reuniones con Roberto Salinas y el economista estadounidense Xavier Sala i Martín.

 

El miércoles, Milei intervendrá en el Debate General de la 81° Asamblea General de las Naciones Unidas. El mismo día, participará de una conferencia organizada por la Fundación Federalismo y Libertad, se reunirá con empresarios y socios del Consejo de las Américas, y tendrá un encuentro con el Rabino Simon Jacobson.

 

El jueves 24 de septiembre, disertará en The Economic Club of New York durante la tarde. Mientras que por la noche ya emprenderá el regreso a Buenos Aires, donde llegará el viernes por la mañana.

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Cortocircuito entre Milei y Karina, el negocio de Bullrich y los cruces con "Toto" Caputo

El escándalo en la quinta de Olivos generó una interna entre los hermanos. "Pato" hace crecer su negocio de la "empatía" y Milei la respalda: pide no responderle y la apoya. El ala política se unió contra el ministro de Economía. 

El escándalo en la quinta de Olivos con el personal civil y el posterior despido de una decena de trabajadores por pedido expreso de Javier Milei despertó cruces entre los hermanos. 

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Hace 1 hora

Uno de cada dos argentinos rechaza a Milei, según la última encuesta

Lo afirmó un trabajo de opinión pública realizado por Poliarquía. Preocupación por los bajos salarios en la gestión del Presidente.

Más de la mitad de los argentinos rechaza a Javier Milei. Lo afirmó una encuesta que sostuvo que un 52% de los consultados desaprueban la gestión del Presidente. Además, el sondeo marcó la tendencia de que el líder de La Libertad Avanza no gobierna para las mayorías y se sostiene la preocupación por los bajos salarios.

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Hace 1 hora

La oposición se planta ante el "Caballo de Troya" del proyecto de Malvinas de Milei

Los bloques de la Cámara baja enfrentados a la Casa Rosada cuestionaron el texto, que propone la creación de un Consejo de Seguridad, la falta de control parlamentario y la posibilidad de la persecución a opositores.

La oposición en la Cámara baja comenzó a hacer públicas sus críticas al proyecto

El Ejecutivo de Javier Milei envió el jueves a Diputados el proyecto de ley de "Defensa de la Soberanía Nacional", en el marco de la reciente malvinización de Milei, coincidente con la presión de su admirado Donald Trump al Reino Unido. La oposición en la Cámara baja comenzó a hacer públicas sus críticas al proyecto, del que denunciaron que habilita la "persecución a opositores", carece de control parlamentario y al que caracterizaron como un "caballo de Troya".

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Hace 10 horas

Ya no es solo una promesa: EE.UU. profundiza su huella militar en América Latina

El llamado Escudo de las Américas que lidera Washington con sus aliados en la región —entre ellos Argentina—, empieza a tomar forma. Con el claro objetivo de frenar a China, Trump redirigirá asistencia financiera de sus aliados de la OTAN a algunos de sus socios en América Latina. ¿Qué hay detrás de esta reasignación?

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Hace 15 horas

La proyección de empleo del RIGI solo cubre un 28% de los puestos perdidos en el gobierno

Según datos oficiales, desde diciembre de 2023 se perdieron 337.365 puestos de trabajo, mientras que los 21 proyectos del RIGI aprobados hasta agosto suman 95.158.

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Hace 16 horas

Presupuesto 2027: menos jubilados, sin "bono" y la reforma previsional no escrita

El proyecto enviado al Congreso no menciona ni una vez el bono congelado desde marzo de 2024, proyecta 105.000 beneficiarios previsionales menos que en 2026 y admite que las contribuciones a la seguridad social caen como porcentaje del PIB.

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Financiamiento Universitario: rectores piden que la Justicia intime al Gobierno y cumpla

En medio del anuncio de una nueva masiva marcha para el mes próximo, los rectores universitarios exigieron que la Justicia obligue al Gobierno a cumplir con la ley.

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Hace 18 horas

El comercio exterior da cuenta del freno económico: caen las importaciones productivas

El país acumuló un superávit comercial de US$ 18.249 millones hasta agosto, pero las importaciones retrocedieron 2,6% y las cantidades compradas al exterior se desplomaron 9,2%. Los bienes de capital cayeron 12,6% en cantidades y las piezas y accesorios, 27,6%. 

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Reino Unido, tras el proyecto Malvinas de Milei: "Carece de justificación legal"

Los británicos salieron de nuevo a responderle a Milei después de conocerse el aumento de las sanciones a petroleras de las islas. "Son británicas y tienen derecho a desarrollar sus recursos", remarcaron.

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La UIA baja la tensión con Caputo por el RIGI, pero mantiene sus reclamos por la industria

La entidad fabril celebró la convocatoria del Gobierno a una ronda de negocios del RIGI con proveedores nacionales. El acercamiento se produce después de los cruces del Día de la Industria, cuando los empresarios cuestionaron la apertura importadora, la caída de la actividad y la falta de una política industrial, mientras Milei y Caputo acusaron al sector de buscar protección y prebendas.

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Caputo celebra el superávit y admite que se sostiene a puro ajuste en el gasto público

El resultado fiscal de agosto mostró un superávit financiero de $635.529 millones, mientras el gasto primario devengado cayó 10,3% real. El recorte alcanzó transferencias a provincias, programas sociales, salarios públicos y universidades, en un contexto de menor recaudación.

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La Justicia dejó firme la prisión preventiva de Facundo Leal, extitular de ARSAT

El también extitular de ORSNA durante el gobierno de Javier Milei está acusado de tráfico de estupefacientes. 

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Confirmado aumento para discapacidad: los nuevos montos para septiembre 2026

El gobierno nacional autorizó un incremento del 1,7% en los valores de las prestaciones básicas para personas con discapacidad, además de un adicional del 20% para la Patagonia. Los nuevos valores que entran en vigencia.

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El sugerente mensaje de Bullrich con un video de Lali: "No me importa"

Patricia Bullrich publicó un video en el que se la ve escuchando a Lali Espósito y lanzó un sugestivo “No me importa”, horas después de que Patricia Bullrich cuestionara al ministro de Economía, Luis Caputo, por los cambios en discapacidad incluidos en el Presupuesto 2027.

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09:44 | 18/09/2026

Discapacidad: una suba por inflación que no alcanza en medio de la interna libertaria

El Gobierno oficializó una suba de apenas 1,70% para las prestaciones de discapacidad, mientras crece el fuego cruzado en el oficialismo por los cambios para el sector incluidos en el Presupuesto 2027.
 

El Gobierno actualizó prestaciones por discapacidad.

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