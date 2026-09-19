Milei volverá a viajar a Estados Unidos este lunes: qué hará

Javier Milei viajará nuevamente a Estados Unidos este lunes, será su viaje número 17 al país de Donald Trump desde que asumió en diciembre del 2023. En medio del escándalo que significó el despido de más de una decena de empleados civiles de la Quinta de Olivos, Milei participará del Debate General de la 81° Asamblea General de las Naciones Unidas y se reunirá con empresarios y líderes religiosos, para volver al país el próximo jueves 24 de septiembre. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Hace 11 minutos
Milei vuelve a Estados Unidos esta semana
Javier Milei viajará una vez más a Estados Unidos -el viaje número 17 al país, el que más visitó, desde que asumió en diciembre del 2023. El Presidente partirá desde Buenos Aires en la noche de este lunes 21 de septiembre con destino a Nueva York.
En la tarde del martes, disertará en la institución educativa Yeshiva Darchei Torah y entregará el premio “Ohev Yisrael”. Luego tendrá reuniones con Roberto Salinas y el economista estadounidense Xavier Sala i Martín.
El miércoles, Milei intervendrá en el Debate General de la 81° Asamblea General de las Naciones Unidas. El mismo día, participará de una conferencia organizada por la Fundación Federalismo y Libertad, se reunirá con empresarios y socios del Consejo de las Américas, y tendrá un encuentro con el Rabino Simon Jacobson.
El jueves 24 de septiembre, disertará en The Economic Club of New York durante la tarde. Mientras que por la noche ya emprenderá el regreso a Buenos Aires, donde llegará el viernes por la mañana.
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Cortocircuito entre Milei y Karina, el negocio de Bullrich y los cruces con "Toto" Caputo
El escándalo en la quinta de Olivos generó una interna entre los hermanos. "Pato" hace crecer su negocio de la "empatía" y Milei la respalda: pide no responderle y la apoya. El ala política se unió contra el ministro de Economía.
El escándalo en la quinta de Olivos con el personal civil y el posterior despido de una decena de trabajadores por pedido expreso de Javier Milei despertó cruces entre los hermanos.
Hace 1 hora
Uno de cada dos argentinos rechaza a Milei, según la última encuesta
Lo afirmó un trabajo de opinión pública realizado por Poliarquía. Preocupación por los bajos salarios en la gestión del Presidente.
Más de la mitad de los argentinos rechaza a Javier Milei. Lo afirmó una encuesta que sostuvo que un 52% de los consultados desaprueban la gestión del Presidente. Además, el sondeo marcó la tendencia de que el líder de La Libertad Avanza no gobierna para las mayorías y se sostiene la preocupación por los bajos salarios.
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La oposición se planta ante el "Caballo de Troya" del proyecto de Malvinas de Milei
Los bloques de la Cámara baja enfrentados a la Casa Rosada cuestionaron el texto, que propone la creación de un Consejo de Seguridad, la falta de control parlamentario y la posibilidad de la persecución a opositores.
La oposición en la Cámara baja comenzó a hacer públicas sus críticas al proyecto
El Ejecutivo de Javier Milei envió el jueves a Diputados el proyecto de ley de "Defensa de la Soberanía Nacional", en el marco de la reciente malvinización de Milei, coincidente con la presión de su admirado Donald Trump al Reino Unido. La oposición en la Cámara baja comenzó a hacer públicas sus críticas al proyecto, del que denunciaron que habilita la "persecución a opositores", carece de control parlamentario y al que caracterizaron como un "caballo de Troya".
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Ya no es solo una promesa: EE.UU. profundiza su huella militar en América Latina
El llamado Escudo de las Américas que lidera Washington con sus aliados en la región —entre ellos Argentina—, empieza a tomar forma. Con el claro objetivo de frenar a China, Trump redirigirá asistencia financiera de sus aliados de la OTAN a algunos de sus socios en América Latina. ¿Qué hay detrás de esta reasignación?
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La proyección de empleo del RIGI solo cubre un 28% de los puestos perdidos en el gobierno
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Presupuesto 2027: menos jubilados, sin "bono" y la reforma previsional no escrita
El proyecto enviado al Congreso no menciona ni una vez el bono congelado desde marzo de 2024, proyecta 105.000 beneficiarios previsionales menos que en 2026 y admite que las contribuciones a la seguridad social caen como porcentaje del PIB.
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Financiamiento Universitario: rectores piden que la Justicia intime al Gobierno y cumpla
En medio del anuncio de una nueva masiva marcha para el mes próximo, los rectores universitarios exigieron que la Justicia obligue al Gobierno a cumplir con la ley.
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El país acumuló un superávit comercial de US$ 18.249 millones hasta agosto, pero las importaciones retrocedieron 2,6% y las cantidades compradas al exterior se desplomaron 9,2%. Los bienes de capital cayeron 12,6% en cantidades y las piezas y accesorios, 27,6%.
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Los británicos salieron de nuevo a responderle a Milei después de conocerse el aumento de las sanciones a petroleras de las islas. "Son británicas y tienen derecho a desarrollar sus recursos", remarcaron.
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El Gobierno oficializó una suba de apenas 1,70% para las prestaciones de discapacidad, mientras crece el fuego cruzado en el oficialismo por los cambios para el sector incluidos en el Presupuesto 2027.
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