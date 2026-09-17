Discapacidad: LLA propone una propuesta "superadora" en Diputados, pero el presupuesto lo contradice

Las comisiones de Discapacidad y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados iniciaron el tratamiento de la prórroga de la emergencia en discapacidad, en el marco del emplazamiento impulsado por la oposición. La Libertad Avanza (LLA) planteó que tiene una propuesta superadora sobre la problemática, pero fue contradicho por el presupuesto 2027 presentado esa misma noche.

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La diputada de LLA Laura Rodríguez Machado planteó que en las comisiones están “el proyecto de ley presentado por Unión por la Patria junto con otros diputados que proponen la prórroga de la ley de emergencia en materia de discapacidad y otro proyecto que no está en tratamiento de manera directa acá, pero que sí está sobrevolando esta sala, es el proyecto de presupuesto que entró en el día de ayer”.

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“En el medio de esto, nuestro bloque está trabajando -y convoco a los que se quieran sumar por un concepto superador- de lo que son y han sido siempre las emergencias en Argentina”, garantizó la cordobesa.

Como se había adelantado en este medio, LLA busca una solución "permanente" a la cuestión de discapacidad, que sea "una aclaratoria de la ley actual", para evitar que el scrum opositor llegue al recinto. Sin embargo, los argumentos de las dos oradoras del oficialismo en la comisión, Rodríguez Machado y Silvana Giudice, fueron rebatidos por la letra del Presupuesto confeccionado por el ministro de Economía, Luis Caputo.

El cálculo de gastos e ingresos para el ejercicio entrante elimina el artículo 14 de la ley 27.793, que es aquel que consagraba el principio de nomenclador único a nivel nacional para todas las prestaciones del sistema. También deroga el artículo 5 de la ley 27.793 que define a la persona con discapacidad remitiendo a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Del mismo modo, también erradica el al Certificado Único de Discapacidad (CUD) como vía directa de acceso a la pensión no contributiva, entre otros puntos.

Lo que se dijo en la comisión de Discapacidad

Para el diputado de Argentina Federal Oscar Herrera Ahuad, "el Presupuesto nacional sentencia a la desaparición de los derechos de personas con discapacidad".

Más enfático, el diputado de Unión por la Patria Juan Marino afirmó que el peronismo se compromete a "rechazar el presupuesto", sostener "el pleno cumplimiento de la emergencia en discapacidad", la "judicialización" y "enfrentar esta eutanasia social contra las personas con discapacidad y defender sus derechos"

El diputado de Provincias Unidas Esteban Paulón cuestionó el "criterio inexplicable de la comisión", ya que "nada se puede discutir sin las organizaciones que representan al colectivo de personas con discapacidad.

“Siempre estuvimos dispuestos a trabajar en conjunto con la Nación y nunca fuimos escuchados”, afirmó director general de Discapacidad de La Pampa, Iván Poggio, uno de los expositores invitados a la comisión.

Por su parte, Isabel Soria, directora general de Discapacidad de Salta, alertó que “a nivel nacional la situación es alarmante". "Desde enero del 2024 se iniciaron, según la última reunión, 90.791 trámites de pensiones por discapacidad. Solo 10.374 fueron resueltos. Eso significa que aproximadamente 80.000 personas siguen esperando”, enumeró.