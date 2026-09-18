La oposición se planta ante el "Caballo de Troya" del proyecto de Malvinas de Milei en Diputados

La oposición en la Cámara baja comenzó a hacer públicas sus críticas al proyecto

El Ejecutivo de Javier Milei envió el jueves a Diputados el proyecto de ley de "Defensa de la Soberanía Nacional", en el marco de la reciente malvinización de Milei, coincidente con la presión de su admirado Donald Trump al Reino Unido. La oposición en la Cámara baja comenzó a hacer públicas sus críticas al proyecto, del que denunciaron que habilita la "persecución a opositores", carece de control parlamentario y al que caracterizaron como un "caballo de Troya".

{{{htmlAmp}}}

Más allá de Malvinas: las denuncias por cambios en Inteligencia y el Consejo de Seguridad

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Tenemos una mirada crítica, creemos que es un caballo de Troya. Detrás de la cuestión Malvinas, que solo ocupa el título I, que es el aumento de penas sobre las distintas actividades comerciales que se hacen en Malvinas y no son autorizadas por Argentina; hay seis o siete títulos donde lo que hay es una modificación del Sistema de Seguridad y Defensa, que no tienen que ver con Malvinas", señaló a El Destape el diputado de Unión por la Patria Agustín Rossi.

El exministro de Defensa apuntó contra el título II del proyecto de la Casa Rosada, que crea un Consejo de Seguridad Nacional, integrado por el Presidente, el Jefe de Gabinete de Ministros, el Canciller, los ministros de Defensa y Economía, el Secretario de Inteligencia de Estado y la Secretaria Legal y Técnica de la Presidencia.

En la misma línea, a través de su cuenta de X, el diputado de Provincias Unidas Esteban Paulón caracterizó a esta entidad como "la suma del poder público", ya que es "una concentración de poder nunca antes vista en el Presidente, un organismo que no tiene ningún tipo de consulta con el Poder Legislativo, que puede aplicar sanciones ad referendum de la justicia, tomar decisiones sobre inteligencia y persecución de opositores, que genera y extiende un estado de sospecha a todo aquel que piense distinto, acusando de cipayo o vendepatria a cualquiera que se anime a alzar la voz".

Más acido, también por X, el diputado de Unión por la Patria Rodolfo Tailhade deslizó que en el artículo que crea el Consejo de Seguridad Nacional, la ministra de Seguridad, Alejandro Monteoliva, no fue incluida en el organismo, al que calificó de "una copia berreta de su símil yankee".

"A pesar de ser una completa alcahueta de Karina Milei, de reprimir a jubilados para congraciarse con los hermanos, Monteoliva fue MEADA por Santiago Caputo y la dejaron afuera del Consejo. Así como lo escuchan: el Ministerio de Seguridad Nacional no va a integrar el Consejo de Seguridad Nacional, jaajajajaj", se mofó.

¿Qué dice el artículo de la ley sobre desinformación y persecución a opositores?

Por su parte, el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro cuestionó el artículo 111, que modifica el artículo 225 bis del Código Penal, que establece que "será reprimido con prisión de CINCO (5) a DOCE (12) años el que, actuando por cuenta, orden o financiamiento total o parcial de un Estado extranjero, organización o agente extranjero, realizare actividades que: a) procuren alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva. b) promuevan o financien actos de violencia o sabotaje contra el Estado argentino o sus habitantes. La pena será de OCHO (8) a QUINCE (15) años si la conducta se cometiere mediante amenazas, sobornos, coerción o uso de estructuras criminales".

Para el "lilito", "crea un nuevo tipo penal inspirado en Putin, Orbán, Erdoğan, Maduro y Bukele", ya que "el objetivo Milei es tener una herramienta de persecución política penal, bajo la excusa de proteger a la nación de campañas de desinformación promovidas o financiadas por actores extranjeros".

¿Tiene los votos el Gobierno para aprobar la Ley de Soberanía Nacional en Diputados?

El texto redactado por la Casa Rosada todavía no tiene fechas posibles para su tratamiento, pero en la oposición de la Cámara baja se están tanteando para construir un rechazo. "Hay una gran parte en contra y otros que están dando vueltas con algunos ejes", deslizaron a El Destape voces opositoras que estuvieron ojeando el texto.

Por el lado de los aliados, el PRO ya había expresado su respaldo al proyecto enviado por LLA. De hecho, habían leído el borrador en la reunión que los representantes en Diputados del partido de Mauricio Macri tuvieron con la cúpula del mileísmo la semana pasada en la Casa Rosada.

"Malvinas es una herida abierta que los argentinos llevamos de generación en generación. Hay pibes que no habían nacido en el 82 y sin embargo la sienten tan propia como los que dejaron todo por ellas. Esa es nuestra causa: no la de un gobierno ni de un partido, sino la de todo el pueblo argentino", publicó a través de X el jefe de la bancada del PRO, Cristian Ritondo.

Cautela en el radicalismo: evaluación interna antes de definir su voto

Finalmente, desde la Unión Cívica Radical (UCR) comentaron a este medio que "estuvieron viendo" el proyecto, pero por el momento se mantendrán en silencio. "Quieren evaluar bien todo lo de Seguridad y Defensa", comentaron desde las inmediaciones de la bancada boina blanca.