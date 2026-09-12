Trump volvió a hablar de Malvinas y se propuso como mediador entre Argentina y Reino Unido

El presidente estadounidense Donald Trump, en el marco de su visita a Irlanda, volvió a hablar de la cuestión Malvinas este sábado y no descartó intervenir como mediador para destrabar las conversaciones entre Argentina y Reino Unido. Afirmó que una nueva escalada entre ambos países podría derivar en un "potencial desastre" y que él cree que lo llamarán desde Buenos Aires y Londres para "destrabar el litigio" en términos diplomáticos. Lo dijo durante un encuentro oficial en la ciudad de Dublín con el primer ministro irlandés, Micheál Martin.

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No es la primera vez que el jefe de la Casa Blanca se refiere a Malvinas. En otras ocasiones afirmó estar decidido a revisar la supuesta neutralidad de Estados Unidos sobre el conflicto, pese a que siempre mantuvo lazos comerciales con el Reino Unido. Después del estallido de la guerra en Irán, donde Gran Bretaña y otros países europeos decidieron no respaldar militarmente a Washington en su cruzada, el mismo Trump usó este tema para presionar al gobierno británico.

"Estuve ahí cuando fue la primera guerra. Fue hace mucho tiempo (...) Y a tu país ahora (el Reino Unido) no le está yendo bien. Obtienes una gran parte de tu petróleo del estrecho de Ormuz y no estuvo ahí para ayudarme".

Qué dijo Trump sobre Malvinas

Ahora, de visita en Irlanda, país que también mantiene una disputa histórica con el Reino Unido por la reunificación con su fracción del norte (Irlanda del Norte, la parte británica de la isla), el presidente estadounidense volvió a la carga. Aunque no dejó de nombrar a las islas con su nomenclatura británica, el republicano afirmó: "Las Falklands Island son muy interesantes. Cuando era un niño pequeño, Argentina era un país diferente, un poco como el Reino Unido, llegaron y se apoderaron de él", comenzó Trump, a lo que continuó: "Argentina atraviesa actualmente un pequeño problema con la inmigración, con la energía y otros problemas que se deben resolver".

"Estoy seguro de que me llamarán por ese potencial desastre, y si lo hacen, probablemente podré resolverlo", aseguró. E incluso chicaneó a los británicos por su distancia kilométrica del archipiélago del Atlántico Sur: "No sé si estarán dispuestos a viajar tan lejos. Está muy lejos. Estamos hablando de semanas en barco".

Al final de su intervención, llamó a la reflexión sobre el tema por el clima de tensión que, insistió, persiste en torno al tema Malvinas. "Ahora mismo hay dos países que no están contentos con la situación en las Falklands".