El presidente Javier Milei encabezará el acto oficial por el Día del Maestro en el Palacio Sarmiento, donde intentará fijar la posición del Gobierno sobre educación mientras persisten cuestionamientos por el deterioro de los aprendizajes, las condiciones del sistema y el uso político de ámbitos escolares. La agenda oficial también incluye el viaje de los ministros Pablo Quirno y Carlos Presti a Tierra del Fuego para acelerar la Base Naval Integrada, un proyecto valuado entre US$400 millones y US$500 millones, con apenas US$142 millones reasignados hasta ahora. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Milei encabeza el acto por el Día del Maestro en medio del ajuste a la educación
El Presidente hablará ante docentes y estudiantes tras la polémica exposición en la ORT y los malos resultados de las pruebas PISA. En paralelo, el Gobierno busca reactivar la Base Naval Integrada en Tierra del Fuego.
Hace 2 horas
Elizabeth Vernaci destrozó al gobierno de Milei en vivo: "Te voy a..."
Elizabeth Vernaci destrozó a Javier Milei en vivo y lanzó una ironía lapidaria.
Elizabeth Vernaci destrozó al gobierno de Milei en vivo: "Te voy a..."
La Argentina está atravesando una endeble situación económica. No solo el bolsillo del ciudadano aprieta, sino que la actividad también está a la baja, lo cual viene repercutiendo negativamente a las industrias y la producción en general. Esto queda de manifiesto no solo en las diferentes encuestas, sino también en mediciones oficiales como el INDEC.
Hace 2 horas
Villarruel no se cree la malvinización de Milei y continúa su rechazo al modelo económico
Si bien se mantiene en silencio, desde el entorno de la Vicepresidenta creen que el giro de la política del Presidente sobre la soberanía de las Islas es un intento por desviar la atención de la situación económica. En sus recorridas, busca marcar sus diferencias con la gestión de La Libertad Avanza. Pistas sobre el 2027.
Victoria Villarruel no cree en el compromiso de Javier Milei respecto al reclamo argentino sobre las Islas Malvinas. La Vicepresidenta sostiene su silencio sobre el tema y continúa su agenda de eventos institucionales, donde deja caer propuestas que chocan con el modelo económico del presidente de la motosierra.
Hace 2 horas
Con Karina Milei presente, LLA le mostró al PRO el proyecto sobre Malvinas
El oficialismo volvió a acercar posiciones con el partido amarillo, en una reunión en la Casa Rosada. Repaso de la agenda legislativa y la posible alianza.
La Libertad Avanza (LLA) volvió a acercar posiciones con el PRO, en una reunión en la Casa Rosada, que contó con la participación de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. En el cónclave se repasó la agenda legislativa, con eje en el proyecto que el presidente Javier Milei enviará al Congreso respecto a las empresas extranjeras en las Islas Malvinas.
Hace 10 horas
La inflación de agosto bajó por los estacionales, pero la inercia se mantiene
El IPC del Indec cayó a 1,7%, pero la inflación núcleo, que excluye a los precios estacionales y las tarifas, fue la misma que en julio.
Hace 12 horas
Una inflación a la baja a costa de la pulverización de los salarios y el mercado interno
La inflación del 1,7% de agosto se explica, de acuerdo a varios especialistas consultados por El Destape, por la destrucción del poder de compra de los salarios y la pulverización del mercado interno.
Hace 12 horas
Sea Lion y Vaca Muerta: la pinza geopolítica sobre Malvinas
Sea Lion y Vaca Muerta, la pinza geopolítica sobre Malvinas: ¿está cambiando realmente la posición del Gobierno de Javier Milei o estamos ante oportunismo electoral con decreto incluido?
Sea Lion y Vaca Muerta: la pinza geopolítica sobre Malvinas.
Hace 13 horas
Di Tullio denunció que el oro está en Londres: "Tiene que salir ya del país colonizador"
La oposición ampliará la demanda penal contra el titular del Banco Central y pedirán que sea interpelado por la Cámara de Senadores.
Hace 14 horas
Cuanto dinero debe ganar una familia para ser clase media
El organismo estadístico porteño actualizó los ingresos de referencia para los hogares de la Ciudad de Buenos Aires. La clasificación contempla desde situaciones de indigencia y pobreza hasta sectores medios y acomodados.
Cuánto cuesta la vida en Argentina
Hace 15 horas
Valdés condicionó el apoyo a la reforma electoral a la aprobación de la Ley de Zona Fría
En medio de la baja de coparticipación, el gobernador correntino confirmó que sus legisladores votarán en contra de la iniciativa fundamental para el oficialismo en caso de que no haya avances con la modificación del régimen tarifario. Exigió la aprobación urgente de beneficios tarifarios y una tarifa diferencial de luz para el Norte.
Hace 16 horas
En medio de la sobreactuación con Malvinas, Milei suspendió su viaje a Reino Unido
El Presidente tenía previsto disertar en la universidad de Oxford y reunirse con empresarios. En los últimos días, Milei repudió las exploraciones petrolíferas en las Islas, adelantando sanciones a las empresas que lo hagan y anunció el envío al Congreso de una ley de Soberanía Nacional.
Hace 16 horas
La inflación de agosto cayó y fue de 1,7%
La división con mayor variación mensual el mes pasado fue textiles y el índice general fue el menor desde junio del año pasado.
Hace 18 horas
Milei dará una "masterclass" sobre Malvinas y Presupuesto a sus legisladores
En Casa Rosada, el Presidente reunirá a diputados y senadores de La Libertad Avanza para explicar los proyectos para debatir en el Congreso. Los libertarios quieren que el mandatario presencie en los palcos las votaciones del Presupuesto y la reforma electoral.
Hace 19 horas
El Financial Times advierte por el costo industrial del modelo de Milei
El diario británico destacó el descenso de la inflación y el ingreso de inversiones en energía y minería, pero señaló que la apertura comercial está acelerando el cierre de fábricas y la destrucción de empleo industrial, mientras el Gobierno apuesta por una economía más concentrada en recursos naturales.
Hace 20 horas
El Banco Central exige a billeteras virtuales medidas contra el fraude en transferencias
La autoridad monetaria aprobó un régimen obligatorio para bancos, billeteras virtuales y administradores de transferencias inmediatas. Las entidades tendrán entre 60 y 120 días para implementar las nuevas disposiciones, aunque el detalle de las medidas todavía no fue publicado en el Boletín Oficial.
Hace 20 horas
El Gobierno le reconoció al FMI que con el crecimiento actual no alcanza
Admitió que debería alcanzar a otros sectores por fuera de la energía, la minería y el agro. El Fondo advirtió también que monitorea el aumento de la morosidad familiar, aunque descargó el problema en los bancos.