Milei encabeza el acto por el Día del Maestro en medio del ajuste a la educación

El presidente Javier Milei encabezará el acto oficial por el Día del Maestro en el Palacio Sarmiento, donde intentará fijar la posición del Gobierno sobre educación mientras persisten cuestionamientos por el deterioro de los aprendizajes, las condiciones del sistema y el uso político de ámbitos escolares. La agenda oficial también incluye el viaje de los ministros Pablo Quirno y Carlos Presti a Tierra del Fuego para acelerar la Base Naval Integrada, un proyecto valuado entre US$400 millones y US$500 millones, con apenas US$142 millones reasignados hasta ahora. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.

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