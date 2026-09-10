Con Karina Milei presente, LLA le mostró al PRO el proyecto sobre Malvinas

La Libertad Avanza (LLA) volvió a acercar posiciones con el PRO, en una reunión en la Casa Rosada, que contó con la participación de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. En el cónclave se repasó la agenda legislativa, con eje en el proyecto que el presidente Javier Milei enviará al Congreso respecto a las empresas extranjeras en las Islas Malvinas.

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Del cónclave participaron el jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el secretario de Relaciones Institucionales, Eduardo “Lule” Menem, el presidente del bloque de diputados del PRO, Cristian Ritondo, y el secretario general de este partido a nivel nacional, Fernando de Andreis. Karina Milei tomó parte del encuentro. Según trascendió, "agradeció y destacó el trabajo conjunto".

Desde ambos sectores reportaron durante la reunión se conversó sobre la agenda parlamentaria. Esta incluyó el borrador del proyecto que el Gobierno enviará al Congreso sobre las Islas Malvinas y una iniciativa vinculada a las inversiones en gas licuado en la Argentina, que impulsarán las bancadas de LLA, el PRO y otros espacios aliados.

En ese sentido, luego de dialogar sobre el borrador del proyecto, el PRO se comprometió a acompañar las iniciativas que el Gobierno está llevando adelante en relación con la causa Malvinas. Según señalaron desde el partido amarillo, "es una causa que representa a todos los argentinos".

“Hablamos de los proyectos que se están discutiendo, los que van a venir y en todo lo que sea conveniente para blindar el cambio”, dijo Ritondo en rueda de prensa post cónclave. De todos modos, aclaró que no se habló sobre el proyecto de reforma electoral que propone el Poder Ejecutivo.

Y continuó: “Se empezó a trabajar bien y hay posibilidades de acordar en provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Ciudad de Buenos Aires, Chubut, La Pampa y Misiones”.

Además, conversaron sobre la situación en la provincia de Buenos Aires y la decisión de la jueza Marta Elba Pascual de suspender la aplicación del Régimen Penal Juvenil en jurisdicción bonaerense.

Con información de Noticias Argentinas