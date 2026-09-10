Hoy se da a conocer la inflación de agosto y hay expectativa en el Gobierno de Milei

Tras la difusión de una serie de muy malos indicadores económicos, el presidente Javier Milei espera que este jueves el INDEC le otorgue una bocanada de oxígeno a su plan económico al difundir la inflación de agosto que, de acuerdo a estimaciones privadas, retomaría el sendero bajista.

Además de los adelantos de las consultoras, Milei recogió otra señal positiva en la víspera cuando la ciudad de Buenos Aires informó que en esa jurisdicción la variación de precios de agosto fue de 1,7%, lo que significó una marcada caída en el ritmo de avance dado que en julio había sido de 2,9%.

Si bien la medición de la inflación en la Ciudad de Buenos Aires tiene características propias debido a que pondera en mayor medida la variación de los servicios, lo importante para la proyección nacional es la tendencia.

Los informes de las consultoras privadas arrojan un rango de suba de precios para agosto entre 1,4% la más optimista y 1,9% la más pesimista.

Los trabajos conocidos son los siguientes: Fundación Libertad y Progreso 1,4%; EcoGo 1,5%, C&T 1,6%, Orlando J. Ferreres 1,6%, Analytica 1,7%, Abeceb 1,8%, Equilibra 1,9%, LCG 1,8%, Invecq, 1,9%.

Por su parte, el REM del Banco Central donde intervienen casi 40 analistas dio un promedio de 1,7%.