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Hoy se da a conocer la inflación de agosto y hay expectativa en el Gobierno de Milei

En VIVO - Actualizado hace 10 minutos

Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.

Hoy se da a conocer la inflación de agosto y hay expectativa en el Gobierno de Milei

El gobierno de Javier Milei cumplió esta semana 1.000 días en la presidencia y reforzó su discurso sobre soberanía y ajuste fiscal. El mandatario destacó la baja de la inflación -que se mantiene en torno al 2% mensual- y hoy se conocerá la de agosto.  En paralelo, Milei envió al Congreso un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y busca avanzar con la reforma electoral que incluye la eliminación de las PASO y la incorporación de “Ficha Limpia”. Sin embargo, la oposición cuestiona el nuevo Régimen Penal Juvenil tras el fallo que frenó su aplicación en Buenos Aires y advierte sobre el deterioro del empleo formal y la morosidad. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.

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Además de los adelantos de las consultoras, Milei recogió otra señal positiva en la víspera cuando la ciudad de Buenos Aires informó que en esa jurisdicción la variación de precios de agosto fue de 1,7%, lo que significó una marcada caída en el ritmo de avance dado que en julio había sido de 2,9%.

 

Si bien la medición de la inflación en la Ciudad de Buenos Aires tiene características propias debido a que pondera en mayor medida la variación de los servicios, lo importante para la proyección nacional es la tendencia.

 

Los informes de las consultoras privadas arrojan un rango de suba de precios para agosto entre 1,4% la más optimista y 1,9% la más pesimista.

 

Los trabajos conocidos son los siguientes: Fundación Libertad y Progreso 1,4%; EcoGo 1,5%, C&T 1,6%, Orlando J. Ferreres 1,6%, Analytica 1,7%, Abeceb 1,8%, Equilibra 1,9%, LCG 1,8%, Invecq, 1,9%.

 

Por su parte, el REM del Banco Central donde intervienen casi 40 analistas dio un promedio de 1,7%.

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