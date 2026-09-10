El gobierno de Javier Milei cumplió esta semana 1.000 días en la presidencia y reforzó su discurso sobre soberanía y ajuste fiscal. El mandatario destacó la baja de la inflación -que se mantiene en torno al 2% mensual- y hoy se conocerá la de agosto. En paralelo, Milei envió al Congreso un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y busca avanzar con la reforma electoral que incluye la eliminación de las PASO y la incorporación de “Ficha Limpia”. Sin embargo, la oposición cuestiona el nuevo Régimen Penal Juvenil tras el fallo que frenó su aplicación en Buenos Aires y advierte sobre el deterioro del empleo formal y la morosidad. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Hoy se da a conocer la inflación de agosto y hay expectativa en el Gobierno de Milei
Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Hace 2 horas
Se conoce hoy el dato de inflación
Tras la difusión de una serie de muy malos indicadores económicos, el presidente Javier Milei espera que este jueves el INDEC le otorgue una bocanada de oxígeno a su plan económico al difundir la inflación de agosto que, de acuerdo a estimaciones privadas, retomaría el sendero bajista.
Además de los adelantos de las consultoras, Milei recogió otra señal positiva en la víspera cuando la ciudad de Buenos Aires informó que en esa jurisdicción la variación de precios de agosto fue de 1,7%, lo que significó una marcada caída en el ritmo de avance dado que en julio había sido de 2,9%.
Si bien la medición de la inflación en la Ciudad de Buenos Aires tiene características propias debido a que pondera en mayor medida la variación de los servicios, lo importante para la proyección nacional es la tendencia.
Los informes de las consultoras privadas arrojan un rango de suba de precios para agosto entre 1,4% la más optimista y 1,9% la más pesimista.
Los trabajos conocidos son los siguientes: Fundación Libertad y Progreso 1,4%; EcoGo 1,5%, C&T 1,6%, Orlando J. Ferreres 1,6%, Analytica 1,7%, Abeceb 1,8%, Equilibra 1,9%, LCG 1,8%, Invecq, 1,9%.
Por su parte, el REM del Banco Central donde intervienen casi 40 analistas dio un promedio de 1,7%.
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El modelo Milei apenas se sostiene con Vaca Muerta y el litio: los números de Minería
El Índice de producción industrial minero tuvo una caída del 0,9% en la comparación mensual y un avance del 3,7% en la comparación interanual.
Una Argentina en dos direcciones (y a diferentes velocidades) marcada por la reprimarización de su economía. El Índice de producción industrial minero tuvo una caída del 0,9% en la comparación mensual y un avance del 3,7% en la comparación interanual. Al desagregar el indicador pueden apreciarse las diferentes realidades productivas del sector. La producción de crudo –en este escenario de suba del precio internacional como consecuencia del conflicto bélico sobre el Estrecho de Ormuz- tuvo un alza del 12,7%, mientras que la producción de carbonato de litio registró una suba del 19,7%.
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