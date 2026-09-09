El modelo Milei apenas se sostiene con Vaca Muerta y el litio: los últimos números de Minería

Una Argentina en dos direcciones (y a diferentes velocidades) marcada por la reprimarización de su economía. El Índice de producción industrial minero tuvo una caída del 0,9% en la comparación mensual y un avance del 3,7% en la comparación interanual. Al desagregar el indicador pueden apreciarse las diferentes realidades productivas del sector. La producción de crudo –en este escenario de suba del precio internacional como consecuencia del conflicto bélico sobre el Estrecho de Ormuz- tuvo un alza del 12,7%, mientras que la producción de carbonato de litio registró una suba del 19,7%.

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El Indec dio a conocer el martes el Índice de producción industrial manufacturero. La caída interanual de julio fue del 4,9%. El sector textil cayó un 15%, la producción de maquinaria otro 19,4% y el sector automotriz se desplomó un 4,4%. Los sectores de mano de obra intensiva están a la baja en el modelo de La Libertad Avanza.

El petróleo de Vaca Muerta

En julio, el índice de producción industrial minero (IPI minero) dio cuenta de una suba de 3,7% respecto a igual mes de 2025. El acumulado enero-julio de 2026 presentó un aumento de 7,7% en la comparación interanual.

En un escenario de volatilidad en los precios internacionales del crudo -el precio del barril de petróleo Brent que cotiza en Londres superó nuevamente los US$ 100 este miércoles- la producción local siguió en ascenso. El índice de “Extracción de petróleo crudo y gas natural y servicios de apoyo para la extracción de petróleo crudo y gas natural” mostró una suba de 3,4% respecto a igual mes de 2025. El acumulado enero - julio de 2026 presentó un aumento de 5,8% respecto a igual acumulado del año anterior.

Sin embargo, hacia el interior de la categoría hubo diferentes resultados. La producción específica de crudo registró un avance interanual del 16,7%, como consecuencia directa del boom de Vaca Muerta, mientras que la producción de gas apenas se movió un 0,8%. Los servicios de apoyo para la extracción de petróleo crudo y gas natural tuvieron un descenso del 15,7%. No todos ganan como el modelo de primarización de la economía.

Minería(s)

En el caso de la producción minera también hubo resultados dispares. El índice de “Extracción de minerales metalíferos”, que incluye plata, oro y sus concentrados, dio cuenta de una baja de 12,4% respecto a igual mes de 2025. El acumulado enero-julio de 2026 presentó una disminución de 0,7% respecto a igual acumulado del año anterior.

La producción de plata y oro tuvo una caída del 9,9%, mientras que la producción de Bullón dorado/doré (producto final que obtienen las minas de oro y plata antes de enviarlo a refinar) cayó un 20,7%.

Por su parte, el índice de “Extracción de minerales no metalíferos y rocas de aplicación” tuvo un alza del 19,7% respecto a igual mes de 2025. El acumulado enero-julio de 2026 presentó un aumento de 33,7% respecto a igual acumulado del año anterior.

El litio sigue siendo la vedete de la minería (y del RIGI). De acuerdo a lo informado por el Indec, en julio se produjeron 9432 toneladas de “Carbonato de litio”, un alza del 15,9% respecto al mismo mes de 2025. El acumulado enero-julio de 2026 dio cuenta de un avance en su producción del 44,3% comparado con el mismo período del año pasado.

Las fábricas en la lona

La actividad industrial se derrumbó en el séptimo mes del año; cayó un 4,9% en la comparación interanual, golpeada principalmente por los malos resultados en sectores claves como la electrónica, maquinaria agrícola y la confección textil. El freno en la demanda interna y la menor tracción de sectores claves profundizaron la crisis económica del sector productivo.

De las 16 divisiones que componen el indicador oficial, 12 cerraron el período con variaciones negativas. La pérdida de dinamismo responde en gran parte al desplome del consumo masivo, el freno en la obra pública y la menor demanda de bienes de capital e insumos industriales.