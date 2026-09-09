Petróleo a US$ 100: Trump llega a elecciones de noviembre con récord en precios de combustibles

El precio del barril de petróleo Brent que cotiza en Londres superó nuevamente los US$ 100 este miércoles, la marca más alta en dos meses, mientras que el WTI (referencia para EE.UU.) trepó a US$ 96. La nueva suba del crudo impacta directo en el precio de los combustibles en Estados Unidos, cuando falta menos de dos meses para las elecciones de medio término, donde Donald Trump se juega parte de su futuro político. La gasolina regular en ese país está un 30% más cara que antes del inicio de la guerra con Irán.

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La suba del precio del crudo se debe al recrudecimiento bélico de los últimos días en Medio Oriente, sobre todo luego de la destrucción por parte de Estados Unidos de cinco buques petroleros iraníes y del ataque de los hutíes desde Yemen a infraestructura energética de Arabia Saudita, ambos hechos informados este martes.

El precio del galón

El galón de gasolina regular (3,78 litros de nafta súper en la Argentina. Equivale a US$ 1,12 por litro) en promedio en Estados Unidos se ubica en US$ 4,22, según la información publicada este miércoles por la Asociación Americana del Automóvil (AAA), la histórica entidad fundada en 1902 que monitorea el precio de los surtidores en ese país. Es el precio más elevado desde 2012. Hace un año el galón costaba US$ 3,19, según el indicador “Fuel Prices” de la AAA.

El encarecimiento del costo de vida es el tema predilecto en la previa a las elecciones del 3 de noviembre, que funcionarán como un referéndum de la gestión de Trump. En las elecciones de medio término los estadounidenses votarán para renovar la totalidad de la Cámara de Representantes, un tercio del Senado y 36 gobernadores estatales (15 no pueden reelegir).

El último comunicado de la AAA, que aglutina a más de 60 millones de conductores de vehículos en EE.UU., subrayó que durante el feriado por el Día del Trabajo (5, 6 y 7 de septiembre), uno de los fines de semana largo más importante de ese país, “los conductores se enfrentaron a los precios de la gasolina más altos jamás registrados para esta época del año”.

El precio del diésel (gasoil) también subió considerablemente, ya que casi llega a los US$ 6 por galón. Según la AAA, el recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente afectó directamente al precio de los combustibles en Estados Unidos, que se espera sigan elevados por lo menos hasta diciembre.

Inflación y elecciones

Pese a este escenario, el secretario de Energía de Trump, Chris Wright, afirmó este domingo en una entrevista con CNN que “los precios de los combustibles (en Estados Unidos) tienen más probabilidades de bajar que de subir”.

Las declaraciones de Wright parecen no haber tenido impacto doméstico ya que en la misma semana el galón de gasolina saltó de US$ 4 a US$ 4,12, una diferencia importante para el mercado y el electorado de ese país.

Hace tres semanas, el poderoso vicepresidente de Estados Unidos, James David Vence, había declarado que bajar los precios del petróleo y el gas para los estadounidenses era la principal preocupación del gobierno de Estados Unidos en la guerra con Irán.

El encarecimiento de los combustibles y la energía en general provocó una aceleración de la inflación interanual, que en julio fue de 3,4% y en junio de 3,5%, más baja que el 4,2% de mayo, un mes caracterizado por la suba de la gasolina impactada por la guerra en Medio Oriente. El próximo 11 de septiembre se conocerá el nuevo índice de agosto, el anteúltimo antes de las elecciones de medio término.