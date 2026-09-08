Donald Trump le pidió a Vladímir Putin un pronto fin de la guerra en Ucrania

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió este martes el pronto fin de la guerra en Ucrania a su par ruso, Vladímir Putin, durante una conversación telefónica en la que el líder del Kremlin le aseguró que su país no tiene "planes hostiles" contra Europa. La comunicación, que duró exactamente una hora y fue calificada como constructiva y extremadamente franca, fue la primera entre ambos desde el pasado 4 de julio.

La charla estuvo centrada en las negociaciones desarrolladas en Moscú y Kiev por los emisarios de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner. De acuerdo con el asesor de política internacional del Kremlin, Yuri Ushakov, el mandatario estadounidense expresó el deseo de que el conflicto termine pronto para allanar el restablecimiento de las relaciones bilaterales entre EE. UU. y Rusia, mostrando su interés en que este avance se produzca durante su mandato.

Durante el diálogo, Putin detalló a su interlocutor la marcha de la campaña militar rusa, las perspectivas de avance en el campo de batalla y los pasos que Washington podría dar para un pronto cese de las hostilidades. Asimismo, Ushakov desmintió especulaciones sobre intenciones agresivas de Moscú en la región, remarcando que a la dirigencia rusa ni se le han pasado por la cabeza planes de ese tipo respecto a Europa.

El contacto diplomático se dio en un escenario de tensión en el continente europeo. Alemania acusó a Rusia de estar detrás de un incidente con un dron ocurrido el mes pasado en el aeropuerto de Leipzig, generando una crisis bilateral, mientras que Hungría anunció la expulsión de diez diplomáticos rusos de su territorio.

Aunque la reanudación de los contactos entre las partes fue el principal resultado de las negociaciones llevadas a cabo el fin de semana por los mediadores estadounidenses, la gira no produjo efectos concretos en las posiciones de fondo. De hecho, los bandos reanudaron los ataques contra ambas capitales después de una tregua de 72 horas registrada durante los encuentros, si bien Estados Unidos mantiene la esperanza de convocar próximamente a una reunión tripartita.

Con información de la Agencia Deutsche Welle.