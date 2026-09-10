Una familia tipo de la Ciudad de Buenos Aires necesitó en agosto de 2026 ingresos mensuales de al menos $2.603.556,34 para ser considerada de clase media, según los últimos datos del Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Idecba). La estimación corresponde a un hogar integrado por una pareja de 35 años, ambos económicamente activos y propietarios de la vivienda, junto con dos hijos de 9 y 6 años.

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El organismo porteño establece diferentes estratos de acuerdo con los ingresos del hogar y su relación con las canastas de consumo. De esta manera, además de determinar las líneas de indigencia y pobreza, permite identificar a los hogares vulnerables, al sector medio frágil, a la clase media y a los sectores acomodados.

Cuánto debe ganar una familia para ser clase media en CABA

De acuerdo con los últimos datos oficiales, un hogar tipo necesitó ingresos de entre $2.603.556,34 y $8.331.380,27 mensuales para integrar la clase media porteña durante agosto. Por encima de $8.331.380,28 mensuales, una familia pasa a ser considerada parte de los sectores acomodados.

El piso de la clase media se encuentra vinculado con el valor de la Canasta Total. Según la metodología del Idecba, el denominado "sector medio frágil" comprende a los hogares cuyos ingresos se ubican entre una y 1,25 veces el valor de esa canasta.

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Cómo se clasifican los hogares según sus ingresos

La medición oficial permite establecer diferentes categorías para una familia tipo de CABA. En agosto, los principales umbrales quedaron de la siguiente manera:

Categoría Ingreso mensual del hogar Indigencia Hasta $903.930,35 Pobre no indigente Más de $903.930,35 y hasta $1.651.798,06 No pobre vulnerable Más de $1.651.798,06 y hasta $2.082.845,06 Sector medio frágil Más de $2.082.845,06 y hasta $2.603.556,33 Clase media Desde $2.603.556,34 hasta $8.331.380,27 Sector acomodado Desde $8.331.380,28

El umbral de indigencia se ubicó en $903.930,35 y la línea de pobreza llegó a $1.651.798,06 para la composición familiar tomada como referencia. A su vez, los hogares no pobres vulnerables fueron aquellos con ingresos superiores a la línea de pobreza y de hasta $2.082.845,06. El sector medio frágil abarcó desde ese nivel hasta los $2.603.556,33 mensuales.

Cuánto cuestan las canastas en la Ciudad de Buenos Aires

Para el hogar utilizado como referencia, la Canasta Total alcanzó los $2.082.845 en agosto, mientras que la Canasta Alimentaria se ubicó en $985.617. Estos valores forman parte de los parámetros que utiliza el organismo para determinar en qué estrato se encuentra cada familia.

La metodología del Idecba contempla seis grupos: indigentes, pobres no indigentes, no pobres vulnerables, sector medio frágil, clase media y sectores acomodados. La pertenencia a cada uno depende de la relación entre los ingresos mensuales y las distintas canastas de referencia.

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Cuánto fue la inflación en CABA en agosto

La actualización de las canastas se produjo en un mes en el que la inflación porteña desaceleró. El Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA) aumentó 1,7% en agosto, frente al 2,9% registrado en julio. En los primeros ocho meses de 2026, la inflación acumuló un 21,5%, mientras que la variación interanual alcanzó el 33,3%.

Entre los rubros que más impulsaron los precios durante agosto estuvieron Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles; Alimentos y bebidas no alcohólicas; Salud; y Transporte. En conjunto explicaron 1,16 puntos porcentuales de la inflación mensual.