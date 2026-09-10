El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que la guerra con Irán terminará "justo después" de las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre. El mandatario sostuvo que Teherán está desesperado por influir en los comicios y afirmó que Washington busca impedir que la República Islámica desarrolle un arma nuclear. Trump también pronosticó una fuerte caída de los precios del petróleo tras las elecciones, aunque reconoció que la estabilización del mercado podría demorarse algo más. Seguí el minuto a minuto del conflicto en Medio Oriente en El Destape.
Trump prevé que la guerra con Irán termine tras las elecciones de noviembre
El presidente de Estados Unidos afirmó que Teherán "ya no puede aguantar más" y vinculó el eventual final del conflicto con las elecciones de medio mandato, en las que los republicanos buscan conservar el control del Congreso.
Hace 1 hora
EE.UU. e Irán redoblaron sus ataques en Ormuz y el barril superó los USD 100
En las últimas 24 horas, Estados Unidos destruyó cinco petroleros iraníes y las fuerzas de Irán atacaron una nave militar estadounidenses y una base en Jordania, aliado de Washington. La guerra no para de escalar.
La guerra entre Estados Unidos e Irán entró en una nueva fase de escalada. Washington aseguró haber destruido cinco petroleros iraníes en represalia por ataques con misiles contra uno de sus buques de guerra, mientras Teherán respondió con una ofensiva contra una base utilizada por tropas estadounidenses en Jordania y afirmó haber alcanzado diez embarcaciones en el estrecho de Ormuz. Jordania informó que interceptó 18 de los 20 misiles lanzados contra su territorio y que no hubo víctimas. En paralelo, los ataques de los hutíes contra Arabia Saudita dejaron 73 heridos y provocaron incendios en instalaciones petroleras. La creciente amenaza sobre el transporte de crudo llevó al Brent a superar los 100 dólares por barril. Seguí el minuto a minuto del conflicto en Medio Oriente en El Destape
Hace 1 hora
Irán sostiene que capturó un submarino de Estados Unidos en el estrecho de Ormuz
La Guardia Revolucionaria Islámica aclaró que el submarino es no tripulado, mientras se profundiza la tensión por el control de la ruta marítima. Hasta el momento, Estados Unidos no hizo comentarios.
El tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz se redujo a comienzos de esta semana después de que Irán amenazara con tomar represalias contra nuevas acciones militares de Estados Unidos. Siete buques de mercancías atravesaron el lunes el estratégico paso, frente a ocho el día anterior, mientras Washington asegura haber redirigido 94 embarcaciones, inmovilizado tres y abordado otras dos como parte de su bloqueo a los puertos iraníes. En paralelo, el tránsito por Bab el-Mandeb aumentó y Goldman Sachs elevó sus previsiones para el precio del crudo ante la expectativa de que las interrupciones marítimas en Medio Oriente se prolonguen hasta 2027.Seguí el minuto a minuto del conflicto en Medio Oriente en El Destape.
Hace 1 hora
Petróleo a US$ 100: Trump llega a elecciones con récord en precios de combustible
Trump atraviesa las últimas semanas de campaña de las elecciones de medio término del próximo 3 de noviembre con los combustibles un 30% más caro que antes del inicio de la guerra con Irán. Son los precios de surtidores más altos desde 2012 en ese país.
El precio del barril de petróleo Brent que cotiza en Londres superó nuevamente los US$ 100 este miércoles, la marca más alta en dos meses, mientras que el WTI (referencia para EE.UU.) trepó a US$ 96. La nueva suba del crudo impacta directo en el precio de los combustibles en Estados Unidos, cuando falta menos de dos meses para las elecciones de medio término, donde Donald Trump se juega parte de su futuro político. La gasolina regular en ese país está un 30% más cara que antes del inicio de la guerra con Irán.
Hace 22 horas
El petróleo escala y vuelve a U$S 100 ante mayor tensión entre Estados Unidos e Irán
Cada cimbronazo en el conflicto desarrollado en Medio Oriente dispara los precios del crudo a nivel mundial.
11:54 | 08/09/2026
Doce países sancionarán el comercio con asentamientos israelíes en Cisjordania
La acción coordinada busca frenar la expansión de colonias ilegales. El Reino Unido vetará el ingreso de productos y acusó a Israel de ignorar la violencia contra palestinos.
Secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Ed Miliband.
07:00 | 07/09/2026
Tras los ataques de EE.UU., Irán advirtió que apuntará contra instalaciones petroleras
El presidente del Parlamento iraní, Mohamed Baqer Qalibaf, señaló que Teherán responderá a los ataques de Estados Unidos golpeando instalaciones petrolíferas y gasísticas en la región de Oriente Próximo.
20:17 | 06/09/2026
Irán impondrá una zona restringida afuera del estrecho de Ormuz
Irán prepara nuevas restricciones en la región exterior del estrecho de Ormuz: los barcos que ingresen sin autorización serán incluidos en una lista de sanciones. Además, Teherán anunció un corredor acordado con Omán. El comercio internacional, cada vez más complicado en Medio Oriente.
09:58 | 06/09/2026
Recrudece la guerra en el estrecho de Ormuz con fuertes ataques de EE.UU. e Irán
En Gaza continúan enterrando a los cadáveres que encuentran bajo los escombros, mientras Israel avanza con los bombardeos en Líbano.
13:04 | 05/09/2026
El diésel en Estados Unidos alcanzó un aumento récord por la guerra en Irán
El diésel llegó a un precio récord en Estados Unidos. La guerra en Irán dispara los costos de la energía.
11:44 | 05/09/2026
EE.UU. anunció un ataque a tres buques iraníes mientras Hezbolá le responde a Israel
El Comando Central estadounidense anunció que atacó a tres buques petroleros iraníes en las cercanías de la isla de Kharg, frente a la costa de Irán. En paralelo, Hezbolá reaccionó a la liberación de prisioneros libaneses de parte de Israel.
07:31 | 04/09/2026
Israel confirmó nuevos ataques en Líbano mientras EE.UU. busca denunciar a Irán en la OIEA
El Ejército israelí anunció que lanzará nuevos ataques en el sur del Líbano durante la noche de este viernes, mientras que en paralelo Estados Unidos y sus aliados avanzarán con una denuncia internacional contra Irán ante el organismo nuclear de las Naciones Unidas.
10:31 | 03/09/2026
El petróleo se acelera y se acerca a los US$100 ante nueva escalada en Medio Oriente
A pesar de algunos lapsos de calma en las últimas semanas, el retorno de la tendencia alcista en el precio del crudo se da frente al cese de una nueva tregua entre Estados Unidos e Irán.
07:34 | 03/09/2026
Se multiplican los ataques cruzados en Medio Oriente y se teme una mayor guerra regional
Irán informó que atacó bases en Emiratos Árabes Unidos y Kuwait "en respuesta a los crímenes de Estados Unidos contra el pueblo iraní".
07:52 | 02/09/2026
EE.UU. lanzó un sangriento ataque en Irán y hay dos barcos incendiados en Ormuz
Estados Unidos no cesa en sus ataques e Irán respondió con misiles y drones contra posiciones e intereses de Washington en Jordania, Irak y Bahrein, mientras Kuwait también reportó ataques. Fuerzas iraníes dijeron que dos naves tocaron minas subacuáticas en el estrecho de Ormuz y están en llamas. Preocupación por el precio del petróleo.