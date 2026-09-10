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Conflicto en Medio Oriente

Trump prevé que la guerra con Irán termine tras las elecciones de noviembre

En VIVO - Actualizado hace 1 hora

El presidente de Estados Unidos afirmó que Teherán "ya no puede aguantar más" y vinculó el eventual final del conflicto con las elecciones de medio mandato, en las que los republicanos buscan conservar el control del Congreso.

Trump prevé que la guerra con Irán termine tras las elecciones de noviembre

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que la guerra con Irán terminará "justo después" de las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre. El mandatario sostuvo que Teherán está desesperado por influir en los comicios y afirmó que Washington busca impedir que la República Islámica desarrolle un arma nuclear. Trump también pronosticó una fuerte caída de los precios del petróleo tras las elecciones, aunque reconoció que la estabilización del mercado podría demorarse algo más. Seguí el minuto a minuto del conflicto en Medio Oriente en El Destape.

Hace 1 hora

EE.UU. e Irán redoblaron sus ataques en Ormuz y el barril superó los USD 100

En las últimas 24 horas, Estados Unidos destruyó cinco petroleros iraníes y las fuerzas de Irán atacaron una nave militar estadounidenses y una base en Jordania, aliado de Washington. La guerra no para de escalar.

La guerra entre Estados Unidos e Irán entró en una nueva fase de escalada. Washington aseguró haber destruido cinco petroleros iraníes en represalia por ataques con misiles contra uno de sus buques de guerra, mientras Teherán respondió con una ofensiva contra una base utilizada por tropas estadounidenses en Jordania y afirmó haber alcanzado diez embarcaciones en el estrecho de Ormuz. Jordania informó que interceptó 18 de los 20 misiles lanzados contra su territorio y que no hubo víctimas. En paralelo, los ataques de los hutíes contra Arabia Saudita dejaron 73 heridos y provocaron incendios en instalaciones petroleras. La creciente amenaza sobre el transporte de crudo llevó al Brent a superar los 100 dólares por barril. Seguí el minuto a minuto del conflicto en Medio Oriente en El Destape

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Hace 1 hora

Irán sostiene que capturó un submarino de Estados Unidos en el estrecho de Ormuz

 

La Guardia Revolucionaria Islámica aclaró que el submarino es no tripulado, mientras se profundiza la tensión por el control de la ruta marítima. Hasta el momento, Estados Unidos no hizo comentarios. 

El tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz se redujo a comienzos de esta semana después de que Irán amenazara con tomar represalias contra nuevas acciones militares de Estados Unidos. Siete buques de mercancías atravesaron el lunes el estratégico paso, frente a ocho el día anterior, mientras Washington asegura haber redirigido 94 embarcaciones, inmovilizado tres y abordado otras dos como parte de su bloqueo a los puertos iraníes. En paralelo, el tránsito por Bab el-Mandeb aumentó y Goldman Sachs elevó sus previsiones para el precio del crudo ante la expectativa de que las interrupciones marítimas en Medio Oriente se prolonguen hasta 2027.Seguí el minuto a minuto del conflicto en Medio Oriente en El Destape.

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Hace 1 hora

Petróleo a US$ 100: Trump llega a elecciones con récord en precios de combustible

Trump atraviesa las últimas semanas de campaña de las elecciones de medio término del próximo 3 de noviembre con los combustibles un 30% más caro que antes del inicio de la guerra con Irán. Son los precios de surtidores más altos desde 2012 en ese país.

El precio del barril de petróleo Brent que cotiza en Londres superó nuevamente los US$ 100 este miércoles, la marca más alta en dos meses, mientras que el WTI (referencia para EE.UU.) trepó a US$ 96. La nueva suba del crudo impacta directo en el precio de los combustibles en Estados Unidos, cuando falta menos de dos meses para las elecciones de medio término, donde Donald Trump se juega parte de su futuro político. La gasolina regular en ese país está un 30% más cara que antes del inicio de la guerra con Irán.

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Hace 22 horas

El petróleo escala y vuelve a U$S 100 ante mayor tensión entre Estados Unidos e Irán

Cada cimbronazo en el conflicto desarrollado en Medio Oriente dispara los precios del crudo a nivel mundial.

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11:54 | 08/09/2026

Doce países sancionarán el comercio con asentamientos israelíes en Cisjordania

La acción coordinada busca frenar la expansión de colonias ilegales. El Reino Unido vetará el ingreso de productos y acusó a Israel de ignorar la violencia contra palestinos.

Secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Ed Miliband.

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07:00 | 07/09/2026

Tras los ataques de EE.UU., Irán advirtió que apuntará contra instalaciones petroleras

El presidente del Parlamento iraní, Mohamed Baqer Qalibaf, señaló  que Teherán responderá a los ataques de Estados Unidos golpeando instalaciones petrolíferas y gasísticas en la región de Oriente Próximo.

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20:17 | 06/09/2026

Irán impondrá una zona restringida afuera del estrecho de Ormuz

Irán prepara nuevas restricciones en la región exterior del estrecho de Ormuz: los barcos que ingresen sin autorización serán incluidos en una lista de sanciones. Además, Teherán anunció un corredor acordado con Omán. El comercio internacional, cada vez más complicado en Medio Oriente.

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09:58 | 06/09/2026

Recrudece la guerra en el estrecho de Ormuz con fuertes ataques de EE.UU. e Irán

En Gaza continúan enterrando a los cadáveres que encuentran bajo los escombros, mientras Israel avanza con los bombardeos en Líbano.

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13:04 | 05/09/2026

El diésel en Estados Unidos alcanzó un aumento récord por la guerra en Irán

El diésel llegó a un precio récord en Estados Unidos. La guerra en Irán dispara los costos de la energía.

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11:44 | 05/09/2026

EE.UU. anunció un ataque a tres buques iraníes mientras Hezbolá le responde a Israel

El Comando Central estadounidense anunció que atacó a tres buques petroleros iraníes en las cercanías de la isla de Kharg, frente a la costa de Irán. En paralelo, Hezbolá reaccionó a la liberación de prisioneros libaneses de parte de Israel.

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07:31 | 04/09/2026

Israel confirmó nuevos ataques en Líbano mientras EE.UU. busca denunciar a Irán en la OIEA

El Ejército israelí anunció que lanzará nuevos ataques en el sur del Líbano durante la noche de este viernes, mientras que en paralelo Estados Unidos y sus aliados avanzarán con una denuncia internacional contra Irán ante el organismo nuclear de las Naciones Unidas.

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10:31 | 03/09/2026

El petróleo se acelera y se acerca a los US$100 ante nueva escalada en Medio Oriente

A pesar de algunos lapsos de calma en las últimas semanas, el retorno de la tendencia alcista en el precio del crudo se da frente al cese de una nueva tregua entre Estados Unidos e Irán.

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07:34 | 03/09/2026

Se multiplican los ataques cruzados en Medio Oriente y se teme una mayor guerra regional

Irán informó que atacó bases en Emiratos Árabes Unidos y Kuwait "en respuesta a los crímenes de Estados Unidos contra el pueblo iraní". 

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07:52 | 02/09/2026

EE.UU. lanzó un sangriento ataque en Irán y hay dos barcos incendiados en Ormuz

Estados Unidos no cesa en sus ataques e Irán respondió con misiles y drones contra posiciones e intereses de Washington en Jordania, Irak y Bahrein, mientras Kuwait también reportó ataques. Fuerzas iraníes dijeron que dos naves tocaron minas subacuáticas en el estrecho de Ormuz y están en llamas. Preocupación por el precio del petróleo.

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