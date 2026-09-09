El petróleo escala y vuelve a U$S 100 ante mayor tensión entre Estados Unidos e Irán 

Los precios internacionales del petróleo siguen en alza y vuelven a alcanzar los U$S 100 este miércoles, ante la reactivación de los ataques entre Estados Unidos e Irán y la inseguridad del tránsito fluvial por el estrecho de Ormuz.

{{{htmlAmp}}}

El Brent, referencia para Europa, avanza durante esta jornada 2,56%, cotizando a 100,43 dólares por barril, mientras que el crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, trepa un 2,12% y se ubica en 95,01 dólares por barril.

La guerra dispara los precios

Antes de la ofensiva estadounidense e israelí contra Teherán, el 28 de febrero, el Brent cotizaba en torno a los 73 dólares por barril, valor al que retornó tras el acuerdo de paz alcanzado entre los países involucrados, pero en las últimas semanas volvió a avanzar por nuevos desencuentros.

De esta manera, en lo que va del mes el Brent escala cerca de un 20% y vuelve a los US$100 después de poco más de un mes, ya que la última vez que se había ubicado en ese valor fue el pasado 23 de julio.

A pesar de algunos lapsos de calma, el retorno de la tendencia alcista en el precio del crudo se da frente al cese de una nueva tregua entre Estados Unidos e Irán, que se extendió cerca de un mes. La última reanudación de los ataques de ambos lados se da desde fines de agosto.

La continuidad de las agresiones y la profundización del alejamiento de las negociaciones producen la inestabilidad del tránsito fluvial seguro en la vía navegable por la que transita una quinta parte del suministro mundial de petróleo.

En las últimas horas, Estados Unidos lanzó una serie de ataques contra cinco buques petroleros iraníes. Desde Teherán respondieron con un ataque contra dos buques y una base militar estadounidense en Jordania y ocho petroleros en el Golfo Pérsico.

Los mercados temen que los enfrentamientos se incrementen. Al respecto, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, sostuvo que “Irán sigue intentando atacar buques de la Armada estadounidense, y cada vez que lo hagan o intenten hacerlo, perderán petroleros”.