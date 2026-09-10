Milei dará una "masterclass" sobre Malvinas y Presupuesto a sus legisladores y piden que vaya a un palco en las votaciones

Javier Milei dará una "masterclass" sobre Malvinas y Presupuesto a los diputados y senadores de La Libertad Avanza. Lo hará en Casa Rosada este lunes. "Va a ser como viene haciendo en las otras oportunidades", confirmaron desde Rosada a El Destape. Será en el Salón Malvinas desde las 15 horas.

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El Presidente disertará sobre los proyectos sobre las islas Malvinas y además sobre la presentación que se viene del Presupuesto 2027. El martes es el plazo final para el Gobierno para presentar la ley de leyes. La idea de Milei es bajar línea para que sus legisladores salgan a defender en los medios y en las cámaras del Congreso ambos proyectos.

Para coronar la jornada, los legisladores también fueron invitados a una cena ese mismo lunes a la noche en el local de La Libertad Avanza en San Telmo, inaugurado hace semanas por Karina Milei.

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Según afirman desde el Gobierno, esta vez el Presupuesto no será anunciado por cadena nacional por el mandatario, como hizo el año pasado.

El martes, además de ser el día final para presentar el Presupuesto según lo expresado por la ley, arranca el debate por la reforma electoral, el principal objetivo de Milei para lograr la reelección. Es la fecha que eligió Patricia Bullrich, ya que la reforma política arranca por el Senado. Se abrirá con el tratamiento en la comisión de Asuntos Constitucionales. El miércoles pasado estuvo presente en esa cámara Karina Milei.

En el oficialismo piden que Javier Milei se haga presente en la votación de reforma electoral. El Presidente necesita que se vote la suspensión de las PASO del año que viene para intentar romper al peronismo y no tener una corrida cambiaria.

Desde el entorno de Milei contaron a El Destape que "es una posibilidad que esté pero no está confirmado". Una fuente de la mesa política destacó: "Dudo que esté en esa votación pero sí tal vez en la del Presupuesto".

Apuran la suspensión de las PASO

El Gobierno necesita votar lo antes posible la reforma electoral. Esta semana se dio un movimiento fuerte de parte de la Cámara Nacional Electoral (CNE), que le recomendó al Congreso “que las reglas estructurales del sistema electoral no sean modificadas en la proximidad de los comicios”.

La CNE pidió "resguardar la previsibilidad y la integridad del proceso electoral venidero; de modo de asegurar el plazo razonable requerido, antes del inicio del año electoral, para la adecuada y efectiva aplicación de las reformas”.

Milei no tiene mucho tiempo más. Antes de noviembre debería tener aprobada la ley. Va a faltar allí menos de un año para las elecciones presidenciales. No hay tiempo de más.