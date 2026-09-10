El Gobierno le reconoció al FMI que con el crecimiento actual no alcanza

El gobierno de Javier Milei admitió que el crecimiento actual de la economía no es suficiente y que debería llegar a más sectores por fuera de la energía, la minería y el agro, reveló este jueves el Fondo Monetario Internacional (FMI). Además, el organismo de crédito advirtió que monitorea de cerca el aumento de la morosidad familiar, aunque minimizó el problema y derivó su resolución a los bancos.

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"Existe un reconocimiento compartido entre el Fondo y las autoridades argentinas sobre la importancia de ampliar los beneficios de la estabilización y el crecimiento", expresó al respecto Julie Kozack, la vocera del FMI, en su conferencia de prensa regular.

En ese sentido, Kozack precisó que "hasta ahora, el crecimiento ha sido impulsado en gran medida por los sectores energético, minero y agrícola", pero alertó que "es evidente que tanto nosotros como las autoridades (argentinas) consideramos beneficioso ampliar este alcance".

De este modo, se refirió al problema de la economía a dos velocidades. Por un lado, entre noviembre de 2023 y junio pasado la minería creció un 29%, la energía un 27%, la intermediación financiera un 25% y el agro un 19%. Por el otro, en el mismo período cayeron los sectores que más impacto tienen en el empleo y los salarios: la industria bajó un 6,5%, la construcción un 11% y el comercio un 1%, según datos de IERAL y la consultora 1816.

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