Villarruel no se cree la malvinización de Milei y continúa su rechazo al modelo económico

Victoria Villarruel no cree en el compromiso de Javier Milei respecto al reclamo argentino sobre las Islas Malvinas. La Vicepresidenta sostiene su silencio sobre el tema y continúa su agenda de eventos institucionales, donde deja caer propuestas que chocan con el modelo económico del presidente de la motosierra.

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Vocen que tienen trato con la titular del Senado afirmaron a El Destape que Villarruel considera una "pose" las acciones de Milei respecto a defensa de la soberanía sobre las Islas Malvinas, y que es solo un reflejo para desviar la atención de la crísis económica de su modelo de ajuste y desregulación económica.

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"Se acordó tarde de Malvinas. Ante la debacle, cree que está sacando un as", ampliaron. De todos modos, indican que "por ahora", la Vice no hablará sobre el tema.

Javier Milei pasó de promover que los kelpers puedan elegir ser argentinos "con los pies" a anunciar por Cadena Nacional acciones contra la extracción de recursos naturales en las Malvinas.

En el medio, su admirado Donald Trump se enojó con Reino Unido, ocupante ilegítimo de las Islas, por no ampliar su presupuesto militar destinado a la OTAN. El admirador de Margaret Thatcher vio esa rajadura en la monolítica sociedad geopolítica entre Estados Unidos y Reino Unido y dio un giro en su política respecto a las Islas.

Villarruel buscó identificarse con la cuestión Malvinas, mostrando como credencial que su padre participó del conflicto bélico de 1982. El año pasado, cuando participó de un acto por el 2 de Abril en Tierra del Fuego, la Vice denunció que "la seguridad del Atlántico Sur no puede quedar en manos de una potencia extracontinental",

El viernes pasado, Villarruel encabezó la presentación de un libro sobre Malvinas, una actividad anunciada antes de la Cadena Nacional de Milei. Ni en ese contexto, ni en redes sociales habló de los anuncios del Presidente.

Quien sí hizo uso de la palabra fue el director de Gesta de Malvinas del Senado, Nicolás Kasanzew. "Todas las mentiras y canalladas de las redes sociales, como las mentiras de las declaraciones políticas con respecto a la soberanía de las Islas, van a desaparecer. Pero los libros van a seguir siendo un arma en defensa de nuestra patria y de las Malvinas, hasta el día en que llegue, como reza nuestra divisa: Malvinas volveremos, viva la patria", expresó el ex cronista de Argentina Televisora Color durante el conflicto bélico, que llegó a la Cámara alta de la mano de Villarruel.

Recorridas y críticas al modelo Milei

El sábado pasado, la Vice asistió a una exposición agroganadera en Chivilcoy, donde se mostró con uno de los dirigentes más afines que tiene, el intendente vecinalista Guillermo Britos. En su discurso, destacó a los excombatientes de Malvinas que asistieron al predio. Además izó la bandera con ellos.

Pero tanto en su visita a Chivicoy, como la del mes pasado en Venado Tuerto, le sirvieron a Villarruel para dejar a grajeas reclamos al Gobierno nacional. "Marca su postura", acotaron desde su entorno.

"Tenemos un desafío impostergable: la reforma impositiva. Argentina necesita discutir seriamente qué premia al que produce, invierte y genere trabajo. Esperemos que el Poder Ejecutivo tome nota y envíe los proyectos de ley necesarios" , remarcó en su discurso en Chivilcoy.

En Venado Tuerto, la Vice apuntó contra el anuncio que el sector del agro espera del Presidente. "El futuro de nuestro campo y de nuestra industria debe ser sin retenciones a las exportaciones", expresó. En esa oportunidad, se mostró con el intendente Lionel Chiarella, que es a su vez, el titular del comité Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR).

La semana pasada, también, visitó San Juan, donde fue recibida por el gobernador Marcelo Orrego. Allí recorrió varias industrias, visitó la Universidad Católica de la provincia y una delegación del INTA. Tres sectores golpeados por la política económica de Milei.

Cómo será el 2027 para Villarruel

Según comentaron quienes frecuentan a Villarruel, "no está haciendo una construcción" política, sino que "va donde la invitan" y "no se trae nada". Las fotos que consigue con dirigentes, son de caracter institucional.

Si bien en su entorno daban por hecho que jugará políticamente en el 2027 electoral, la Vice, señalaban, barajaba la posibilidad de una candidatura, tanto nacional, como bonaerense.

Por lo pronto, la titular del Senado aguarda el descenlace de la discusión sobre la reforma electoral que impulsa el gobierno de Milei, cuyo eje es la eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO).

"Está esperando ver cómo se acomoda todo. Si será con o sin PASO y ahí decidirá", concluyeron.