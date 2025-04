A cargo del Ejecutivo, Villarruel le hizo sentir el rigor a Milei con Malvinas y el Senado

La vicepresidenta Victoria Villarruel propuso una "campaña de malvinización", en otro acto de diferenciación con Javier Milei, que se manifestó a favor de la supuesta "autodeterminación" de los kelpers en las Islas Malvinas. A cargo del Poder Ejecutivo, con el Presidente en Estados Unidos, la titular del Senado siguió de cerca la sesión en la que los que la Cámara alta en la que el oficialismo sufrió una dura derrota por el rechazo de los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para ser designados jueces de la Corte Suprema de Justicia. En el medio de estos nueve meses de discusión, el segundo fue nombrado en comisión por Javier Milei a través de un DNU y por el momento permaenece en el cargo.

Milei se fue a Estados Unidos a la residencia de Donald Trump en Miami, a la espera que el presidente de Estados Unidos le conceda una foto para avalar el reclamo de la gestión de la motosierra al Fondo Monetario Internacional (FMI) para sostener el tipo de cambio y las reservas en dólares, a cambio de iniciar nuevo ciclo de endeudamiento. Hasta el momento, la excursión a Mar-a-Lago no tuvo el encuentro con el mandatario estadounidense que con la implementación de tarifas a las importaciones hizo caer las bolsas del mundo.

Antes de subirse al avión, Milei encabezó el miércoles un acto en conmemoración del inicio de la Guerra de Malvinas. Desechando el reclamo argentino ante Gran Bretaña y los foros internacionales, en los que se reclama la soberanía del archipiélgao y la usurpación británica, el Presidente dijo: "Anhelamos que los malvinenses decidan algún día votarnos con los pies a nosotros. Por eso buscamos ser una potencia, a punto tal que ellos prefieran ser argentinos, que no haga falta usar la disuasión o el convencimiento para lograrlo".

Mientras tanto, Villarruel participó del acto central por el 2 de Abril en Tierra del Fuego. En ese marco, afirmó que "la seguridad del Atlántico Sur no puede quedar en manos de una potencia extracontinental", en alusión a Reino Unido. La Vice fue recibida por el gobernador, Gustavo Melella, con quien mantuvo, según señalan desde el entorno de la titular del Senado, de caracter "protocolar".

Sin embargo, la Vice había tomado la cuestión Malvinas para hacer una semana de actos en el Senado. Este viernes encabezó una conmemoración junto a veteranos de la guerra. Diferenciandose de Milei, su ex compañera de fórmula afirmó que iba a promover una "campaña de malvinización".

"Malvinizar es sembrar en las nuevas generaciones el amor por nuestra tierra, es recuperar el orgullo de ser argentinos, es enseñar que la soberanía no se declama, se defiende y que la Patria no es una palabra vacía, es una bandera que se lleva en el alma. Este proyecto no es político, es nacional y por eso debe unirnos, como nos une Malvinas", dijo la titular del Senado.

Un represor en el Senado

La titular del Senado destaca la cuestión Malvinas y recuerda que su padre, Eduardo Villarruel, participó de la guerra en 1982. Ya en democracia, cinco años después, se negaría a jurar por la Constitución de la Nación, por lo que fue encarcelado.

Junto con el padre de Villarruel combatió el ex represor condenado Horacio Losito, que el lunes fue homenajeado en uno de los actos en el Senado organizados por el equipo de Villarruel. El ex coronel represor fue condenado a 25 años por la masacre de Margarita Belén en 1976 a 25, más otras dos en Corrientes. En diciembre de 2023, obtuvo la libertad condicional.

Según consta en la página web del Senado, el panel de la jornada, denominada "Los guerreros de Top Malo House hablan del feroz combate", estuvo organizado por el director General de Cultura de la Cámara Alta, Daniel Abate, y el director de Gesta de Malvinas, el ex periodista Nicolás Kasanzew.

"Mi preocupación por la presencia del genocida Nocito, que vino a esta casa el lunes y participó en un acto con Villarruel", denunció el senador del interbloque Unión por la Patria Eduardo "Wado" De Pedro en la sesión del jueves del Senado.

El represor condenado Horacio Losito (Cuarto desde la derecha)

Pliegos de Lijo y García- Mansilla: cuál fue el rol de Villarruel y el cruce con Santiago Caputo

El jueves, Villarruel estuvo en el edificio del Senado, donde se realizó la sesión en la que los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla fueron rechazados por la Cámara alta. Dicen que se acercó a saludar a María Laura Izzo, a la que se le aceptó la renuncia como secretaria administrativa del Cuerpo, cargo que irá para un hombre de la Vice, Emilio Virasoro.

Cerca del inicio de la sesión, la cuenta de Twitter @Mileiemperador, que se le atribuye al asesor presidencial Santiago Caputo, publicó: "Que hace la Vicepresidente de la Nacion en ejercicio de la Presidencia de la Nación en su despacho del Senado operando la sesión de hoy? Casi seguro que es un delito eso".

Villarruel, que no tiene despacho en Casa Rosada, pese a que le habían ofrecido uno, respondió que no presidió la sesión por estar a cargo de la Presidencia y que iba a ser presidida por el presidente Provisional del Senado, Bartolomé Abdala. "Nosotros hablamos con nombre y apellido. Que haga la denuncia, si es que álguen se la toma", habían acotado desde las inmediaciones de la Vice, en alusión a Caputo, horas después de emitido el twit.

La sesión y la reunión de labor parlamentaria fueron presididas por Abdala. Fuentes parlamentarias que conocen la vida interna de la bancada de LLA dieron cuenta de que al puntano tuvo enfrente suyo un decreto para suspender la sesión de ayer, ya que el oficialismo iba a una derrota anunciada. ¿Vino de parte de Santiago Caputo o de alguien de la Casa Rosada el texto? "De por ahí arriba", señaló la voz.

La decisión quedaba en manos de Abdala. La misma fuente afirma que el puntano consultó a Villarruel, que le respondió que si ella estuviera en su lugar, no lo haría. Desde el entorno de la Vice niegan que el episodio del decreto de la sesión y su intervención haya sucedido.

Como sea, Abdala presidió la sesión en la que el oficialismo se encaminó a una derrota, anticipada varios semanas antes. El martes, el jefe de la bancada del radicalismo, Eduardo Vischi, fue a la Casa Rosada a pedirles que retiraran los pliegos porque no iban a ser aceptados.

La táctica de apelar a un tercio del Cuerpo, sea en Diputados o el Senado, no le sirvió a LLA, ya que hasta el aliado premium del oficialismo, el PRO, rechazó García-Mansilla, que les dijo que no iba a aceptar ser nombrado por decreto y lo hizo, y la designación por esa vía.

Ahora, la Corte tiene hasta noviembre un ministro designado por decreto y rechazado por el Senado. Fuentes del interbloque de Unión por la Patria comentaron que, tras la sesión, hubo una breve reunión de bloque. "Van a esperar a ver cómo avanza lo de (Alejo) Ramos Padilla", en alusión al juez federal que tiene las dos causas por inconstitucionalidad contra el nombramiento por decreto.