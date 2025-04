La sesión en el Senado para rechazar los pliegos de los jueces de la Corte Suprema generó un escándalo interno en el oficialismo, con cruces y acusaciones de delitos entre la Vicepresidenta, Victoria Villarruel, y el asesor presidencial, Santiago Caputo.

Todo sucedió en pleno mediodía antes de que la cámara alta lograra quórum. Hubo versiones de que la Casa Rosada intentaba suspender la sesión y el encargado de eso sería el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala.

Este senador, de buena sintonía tanto con la Rosada como con el Senado, quedó hoy como titular de la cámara debido al viaje de Javier Milei a Estados Unidos. Al quedar como Jefa de Estado por la ida del mandatario, Villarruel no puede presidir el Senado ni la sesión de hoy.

Con un tuit rabioso, Caputo en su cuenta de X denunció: "¿Que hace la Vicepresidente de la Nacion en ejercicio de la Presidencia de la Nación en su despacho del Senado operando la sesión de hoy? Casi seguro que es un delito eso".

Ese mensaje del asesor salió a las 13.45. Media hora después, Villarruel salió a responderle en un tuit sin nombrarlo. "Ante las operaciones de la casta y la vieja política, no está de más aclarar que dado el viaje del Presidente Milei a USA, me encuentro en ejercicio de la Presidencia. Por lo cual, la sesión del Senado donde se tratarán los pliegos de los 2 jueces de la Corte ingresados hace más de un año será conducida por el Presidente Provisional del Senado, el Senador Abdala. De esta forma lo que ocurra en la sesión lo decidirán los senadores como corresponde al Poder Legislativo en su función institucional".

Desde el entorno de la Vicepresidenta afirmaron a El Destape: "Nosotros hablamos con nombre y apellido. Que haga la denuncia, si es que alguien se la toma", dijo un entornista de Villarruel enfurecido, que confirmó que ella se encontró durante ese momento en su despacho de la cámara .alta

Asimismo, aclararon alrededor de la Vicepresidenta: "Villarruel no presidió la labor parlamentaria. No puede hacerlo porque hoy no está presidiendo el Senado. La presidió Abdala", respondieron ante El Destape por las versiones de que estaría operando para que la sesión se hiciera y trabar los planes de la Rosada de postergarla.

Villarruel es una férrea opositora a la designación de Ariel Lijo en la Corte Suprema y lo ha dicho públicamente. Eso generó incomodidades en su relación con el Poder Ejecutivo luego de la designación por decreto en comisión de los magistrados.