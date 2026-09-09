LLA no logró apoyo a Biocombustibles y se cayó la sesión del Senado

La Libertad Avanza (LLA) del Senado no logró acompañamiento para la sesión que se preveía para mañana. La reunión de labor parlamentaria se cayó, ya que el oficialismo no tenía asegurados los números para el proyecto de reforma de la ley de Biocombustibles.

{{{htmlAmp}}}

El temario previsto para el jueves incluía, además del proyecto que reforma la ley de Biocombustibles, el acuerdo de traspaso de competencias judiciales nacional a la porteña y dos pliegos judiciales.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La reunión de labor parlamentaria estaba previsto a las 14, pero se suspendió antes de iniciarse. "No tenían los votos por biocombustibles", comentaron a El Destape fuentes del peronismo, versión que fue ratificada por voces de LLA.

La intención del oficialismo es que labor pase a la semana que viene, con un objetivo de que el Cuerpo sesione el jueves 17. Hay quienes especulan, en un escenario ideal para la bancada violeta, conque LLA sume al temario el proyecto de reforma de la carta orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y de los cambios a la ley de Inocencia fiscal, ambos con media sanción de Diputados.

La reforma de la carta Orgánica del BCRA obtuvo este mediodía dictamen de las comisiones de de Economía Federal e Inversión y Presupuesto y Hacienda. El proyecto fue defendido hoy con las exposiciones dei titular de la entidad, Santiago Bausili, y su vice, Vladimir Werning.

La reforma de la ley de Biocombustibles propone establecer nuevos aumentos de los cortes en bioetanol y biodiesel y prolongó el plazo hasta el 2036 para que las pymes puedan reconvertirse. De esta manera, se eleva en un año el corte del 12 al 15% en el caso del bioetanol, y del 7,5 al 10% en el caso del biodiesel, y límites en los cupos que pueda tener cada empresa para evitar los monopolios.

Por su parte, el acuerdo para el traspaso de la función judicial en materia criminal y correccional de menores y el convenio de transferencia progresiva de competencias penales de la justicia de la Nación a la de la ciudad de Buenos Aires. Este entendimiento forma parte del traspaso de competencias de la justicia porteña del ámbito de la Nación a la Ciudad, en el marco de un convenio firmado por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, con su par capitalino, Gabino Tapia, a comienzos de julio.

Nota en desarrollo