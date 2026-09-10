Cerró la importante imprenta Multiposter y hay decenas de despidos

Multiposter, una compañía enfocada en gráfica digital y offset, atraviesa una situación crítica y el personal de la planta situada en Viel al 1800 -Parque Chacabuco- denunció el cese de actividades y una serie de despidos, al tiempo que apuntan contra la gestión de la empresa.

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La fábrica se dedica a la impresión de gigantografías, afiches, lonas y cartelería publicitaria. Aunque la dirección justifica la medida alegando números en rojo e inestabilidad financiera, los exempleados desmienten esa versión. Desde el lado de los operarios —son 16 los que quedaron en la calle esta semana tras el despido previo de un maquinista— remarcó que la carga laboral se mantenía activa, al punto de haber grabado spots promocionales en las instalaciones hace apenas un mes.

Reclamo sindical y permanencia en la planta

Frente a esta situación, la Federación Gráfica Bonaerense (FGB) hizo público su rechazo a las cesantías, al cierre del establecimiento y al rol de la conducción. Desde la entidad gremial destacaron que las cesantías afectan a trabajadores que venían exigiendo regularización de deudas salariales acumuladas durante el último año y mejoras en el entorno de trabajo. En respuesta, la militancia sindical montó una guardia en la sede del barrio porteño de Parque Chacabuco.

A través de un escrito firmado por el secretario general Matías Velázquez, la FGB demandó una mesa de diálogo prioritaria para salvaguardar la totalidad de los puestos y asegurar la operatividad de la fábrica, bajo la consigna de frenar el vaciamiento y resguardar los derechos del sector gráfico.

Crisis en Granja Tres Arroyos: el gobierno bonaerense dictó la conciliación obligatoria

El Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires se metió en el conflicto por la crisis en la empresa avícola Granja Tres Arroyos. La cartera laboral dictó la conciliación obligatoria por 15 días hábiles —con posibilidad de prorrogarse por otros cinco— luego del despido de 1.200 trabajadores que dispuso la firma y su asociada Wade.

La decisión fue tomada luegodurante una audiencia que convocó a representantes de la empresa y a dirigentes del Sindicato de la Industria de la Alimentación de la Provincia de Buenos Aires (STIAPBA).