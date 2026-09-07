Una cadena de supermercado mayoristas cerró su tercera sucursal en un mes

En el contexto de crisis económica que vive el país desde la llegada de Javier Milei, una de las cadenas de supermercados mayoristas más importantes cerró su tercera sucursal en tan sólo un mes.

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La cadena mayorista Diarco continúa reduciendo su presencia en la provincia de Buenos Aires. En las últimas horas cerró definitivamente su sucursal de Jáuregui, en el partido de Luján, una decisión que se suma a los cierres recientes de los locales de Zárate y Tres Arroyos. La medida dejó sin trabajo a cerca de 30 empleados.

El establecimiento estaba ubicado sobre la vieja Ruta 5 y había comenzado a funcionar a principios de 2021. Durante sus años de actividad se convirtió en una alternativa de compra para vecinos de la zona, pero finalmente la empresa resolvió ponerle fin a sus operaciones en medio de un escenario de menor consumo.

El tercer cierre de Diarco en menos de un mes

El cierre de Jáuregui se produce apenas semanas después de otras dos bajas en territorio bonaerense. En Zárate, Diarco dejó de operar un local que había sido inaugurado apenas seis meses antes. Según trascendió, la facturación registrada durante el primer semestre de 2026 no alcanzó para cubrir los costos necesarios para mantener abierto el establecimiento.

A estos dos casos se sumó Tres Arroyos, donde la compañía tomó una decisión que sorprendió incluso por la forma en que se produjo. El local ubicado en avenida San Martín 860 dejó de atender al público de manera sorpresiva. En sus accesos aparecieron carteles con la leyenda «Cerrado al público. Disculpas» y, según fuentes locales, el último día de funcionamiento fue el viernes 21 de agosto.

La particularidad del cierre es que el interior del establecimiento todavía conserva las góndolas llenas de mercadería. La situación generó sorpresa porque no se habría realizado previamente un operativo de vaciamiento del stock. Hasta el momento del cierre, la empresa tampoco había difundido un comunicado oficial ni informado la decisión a los sindicatos del sector. Incluso, el punto de venta continuaba apareciendo como activo en los canales digitales de Diarco y figuraba dentro de promociones comerciales que tenían vigencia hasta el 31 de agosto.

La sucursal había sido inaugurada el 16 de marzo de 2020 y con el paso del tiempo modificó su perfil: de estar orientada principalmente al público mayorista pasó también a atender a consumidores particulares. El cierre afectó a entre ocho y diez trabajadores. Los movimientos de la cadena se producen en un momento de retroceso para el comercio mayorista. De acuerdo con los datos del INDEC, las ventas de los autoservicios mayoristas registraron en junio una caída interanual del 3,1%, mientras que durante los primeros seis meses del año acumularon una baja del 3%.

El repliegue de Diarco ya alcanza a distintos puntos del país. Además de Jáuregui, Zárate y Tres Arroyos, la compañía había cerrado anteriormente establecimientos en Lanús Oeste, Gualeguaychú, Concordia, Sáenz Peña y Concepción, con puestos de trabajo afectados en varias de esas localidades.