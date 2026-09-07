Un encuestador cercano a Milei reveló que casi 6 de cada 10 argentinos creen que la economía empeora

Casi seis de cada diez argentinos consideran que la situación económica está empeorando, según el último relevamiento de Giacobbe & Asociados correspondiente a agosto. El 58,4% expresó una mirada negativa sobre la evolución de la economía, mientras que el 48,9% afirmó que ese deterioro impacta directamente en su vida cotidiana.

{{{htmlAmp}}}

El resultado se mantiene prácticamente estable respecto de julio, aunque permanece por encima del registro de fines de mayo y comienzos de junio, cuando la percepción negativa había alcanzado el 54%. De esta manera, el malestar económico se sostiene en un nivel elevado.

El estudio fue realizado a nivel nacional entre el 24 y el 30 de agosto, sobre una muestra de 2.500 casos recolectados mediante dispositivos móviles. El margen de error informado es de +/-2%.

Del otro lado, el 28,5% de los consultados sostuvo que la economía está mejorando y que ya percibe esa mejora, mientras que otro 7,3% consideró que existe una recuperación, aunque todavía no la siente en su situación personal. En conjunto, la mirada positiva alcanzó el 35,8%.

Además, un 5,3% describió el escenario como estancado. Si se suma este grupo a quienes observan un empeoramiento, cerca de dos tercios de los encuestados no perciben una mejora económica.

Qué piensa la sociedad sobre el plan económico de Milei

El relevamiento también consultó específicamente por el programa económico del gobierno de Javier Milei. En este caso, la respuesta más elegida fue la de mayor cuestionamiento: el 47,8% consideró que el plan es "equivocado" y que "la gente sufre sin sentido".

En contraste, un 22,4% sostuvo que hay que "aguantar" el ajuste porque existe la expectativa de que la situación mejore en el futuro. Otro 16,8% relativizó el impacto de las medidas y afirmó que el ajuste no es tan grande y que "vamos bien".

A su vez, un 3,6% manifestó que el ajuste tiene sentido, aunque expresó dudas respecto de la capacidad de la sociedad para atravesar la crisis. Un 8,7% respondió que no comprende el programa económico y cuestionó que pueda generar resultados positivos en el futuro. El 0,7% restante se mostró indeciso.

Los resultados muestran así una opinión pública predominantemente negativa sobre la situación actual. La evaluación combina el impacto concreto sobre los ingresos y el consumo con las dudas respecto de los resultados futuros del programa oficial.

El impacto también alcanza la imagen de Milei

El malestar económico aparece acompañado por una evaluación desfavorable del Presidente. Según el relevamiento, Javier Milei registra un 55,7% de imagen negativa frente a un 36,1% de valoración positiva.

La fotografía que deja el estudio es, por lo tanto, la de una sociedad en la que el discurso de una mejora económica todavía convive con una percepción cotidiana mucho más crítica. Mientras el Gobierno sostiene su apuesta por el programa de ajuste, una mayoría de los encuestados asegura que la economía no está mejorando y una parte importante afirma que el deterioro ya afecta directamente su vida.