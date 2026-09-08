En medio del panorama de crisis económica que atraviesa el país por las medidas del gobierno libertario de Javier Milei, una importante cantera de Olavarría despidió a 19 trabajadores y suspendió al resto.

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Esto sucedió en Galasur, Canteras Unidas de Sierra Chica, y produjo una protesta de los empleados frente al acceso a la planta. La medida provocó la paralización de las actividades y abrió un conflicto en el que el gremio minero reclama la reincorporación de los despedidos.

Los empleados, acompañados por la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), realizaron una asamblea y permanecieron en el ingreso del establecimiento, donde llevaron adelante una protesta con quema de neumáticos. El objetivo es visibilizar el reclamo y esperar una convocatoria de la empresa para retomar el diálogo.

El secretario general de AOMA Olavarría, Alejandro Santillán, explicó al medio CDNoticias que 19 trabajadores fueron desvinculados la semana pasada y que 17 de ellos pertenecían al sindicato minero. El viernes se había intentado avanzar con una reunión en el Ministerio de Trabajo, pero el encuentro no prosperó debido a que, según el dirigente, "el abogado que presentó la empresa no tenía poder como para tomar decisiones".

Ante la falta de avances, durante la madrugada del lunes los trabajadores realizaron una nueva asamblea con el personal correspondiente al primer turno. La decisión fue permanecer afuera y no ingresar a la planta hasta obtener una respuesta de la compañía.

El reclamo por las indemnizaciones y la caída de la obra pública

Según denunció Santillán, los despidos fueron realizados bajo el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, mientras que la empresa habría planteado pagar solamente la mitad de las indemnizaciones correspondientes. El dirigente gremial sostuvo que Galasur atribuye la decisión a la fuerte caída de la obra pública durante los últimos tres años.

También señaló que la compañía argumenta que empresas estatales mantienen una deuda superior a $1.800 millones, situación que habría agravado sus dificultades financieras. Desde AOMA cuestionaron además la falta de diálogo con los empleados y remarcaron que entre los despedidos hay trabajadores con hasta 19 años de antigüedad en la cantera.

"Ojalá que recapaciten y que le podamos encontrar una solución", expresó Santillán. El dirigente planteó que, en caso de que algunos trabajadores decidan desvincularse, deben recibir la indemnización que corresponde, mientras que para quienes necesitan conservar sus puestos debería buscarse una alternativa que permita sostener las fuentes laborales.

El conflicto también generó una reacción política en Olavarría. El intendente Maximiliano Wesner expresó su solidaridad con los trabajadores despedidos y sus familias y reclamó medidas para proteger la actividad productiva: "Mi solidaridad con los trabajadores despedidos de Galasur y sus familias. Ya lo venimos diciendo: si no se reactiva la obra pública y no ponemos el foco en la industria, esto no va a cambiar".

Wesner destacó además el peso de la actividad industrial para la economía local y sostuvo que la retracción de la construcción tiene un impacto directo sobre Olavarría. "Somos una ciudad que aporta materiales fundamentales para la construcción de todo el país. Por eso, cuando la construcción se retrae, Olavarría recibe ese impacto de manera directa", señaló.