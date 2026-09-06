Trabajadores de una histórica panificadora denunciaron 30 despidos

Trabajadores de una reconocida panificadora de la Provincia de Buenos Aires denunciaron el despido de 30 operarios que en el contexto de la crisis económica que generó el gobierno de Javier Milei quedaron en la calle.

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Los empleados de La Perla mantienen una protesta frente a la planta para reclamar el pago de las indemnizaciones y otros conceptos salariales adeudados luego de dos tandas de desvinculaciones.

Según relataron los propios damnificados, 15 trabajadores fueron desafectados a comienzos de septiembre y otros 15 quedaron fuera de la empresa al finalizar agosto. Frente a la falta de respuestas, decidieron concentrarse en las puertas del establecimiento y reclaman que los propietarios intervengan para destrabar el conflicto.

Los empleados aseguran que los despidos se produjeron de manera repentina. Al presentarse para iniciar sus jornadas habituales, fueron recibidos por personal de seguridad privada que les impidió ingresar a la planta y les comunicó que la decisión respondía a una supuesta "reestructuración" interna. A partir de entonces, según denunciaron, el área de Recursos Humanos dejó de responder sus comunicaciones y no brindó precisiones sobre las liquidaciones finales.

Trabajadores denuncian pagos irregulares y falta de ART

El reclamo no se limita a las indemnizaciones. Los trabajadores también describieron una serie de irregularidades que, según sostienen, se habían profundizado durante los meses previos a los despidos. Cristian, un hornero con 14 años de antigüedad, cuestionó incluso la forma en que se abonó el aguinaldo: "Ayer cobramos la tercera parte del aguinaldo que lo debían estando despedido, cosa que no tenía que haber pasado, tenían que pagar todos juntos".

Melina, exempleada administrativa, aseguró a C5N que hace aproximadamente dos meses comenzaron a cobrar sus salarios en efectivo, lo cual calificó como una modalidad de la firma para "no blanquear la plata que ingresa y hacer un invento de que está en crisis la empresa". También puso en duda que la caída de la actividad justificara la situación denunciada por la empresa. "Al contrario, estamos en una época baja, de la venta de pancho y hamburguesa que no tendría que haber y hay una cantidad de producción impresionante", afirmó.

Además, señaló que la firma habría reducido sus aportes laborales en el marco de un supuesto procedimiento preventivo de crisis: "Del 100% que nos tenían que aportar se había hecho como un preventivo, por lo que solo la empresa iba a aportar un 10% nada más". A esto sumó una denuncia particularmente grave vinculada con la cobertura ante accidentes laborales. "En la empresa no teníamos ART, así que si a vos te pasaba un accidente, te tenías que arreglar", sumó.

Los trabajadores apuntaron contra los propietarios de La Perla, una familia integrada por cinco hermanos, entre ellos el influencer de inversiones Javier Ferrer. Durante la protesta, cuestionaron la imagen pública de la firma y la actitud de sus propietarios frente al conflicto laboral.

"Él se dedica a recomendar inversiones, a invertir... Hay un video en TikTok que dice que es el mejor pan y la verdad que nada que ver, pero bueno, es como una contradicción lo que dice en realidad. No piensa en sus empleados", señalaron. Los manifestantes aseguran que su principal objetivo no es recuperar sus puestos, sino cobrar lo que consideran que la empresa les adeuda.