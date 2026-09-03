Cierra una histórica fábrica de calzado y todos sus trabajadores quedan en la calle

La crisis industrial sigue sumando nuevos capítulos y otra fábrica cierra producto de las medidas económicas del gobierno de Javier Milei. En este caso se trata de una empresa de calzado que despidió a todos los trabajadores.

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La firma de calzado deportivo Coopershoes avanza hacia el cierre definitivo de su planta ubicada en el Parque Industrial de Las Flores. La empresa de capitales brasileños desvinculó a los últimos empleados que permanecían en las líneas de producción y actualmente solo conserva un reducido grupo de empleados administrativos, abocados a las tareas necesarias para concretar el cierre.

Producía para marcas líderes y empleó a más de 350 personas: la fábrica de calzado que cierra en Las Flores

La situación fue confirmada al medio local Play Radios por el representante de la firma, Markus Heydn, quien señaló que ya no quedan operarios de línea en la planta. De esta manera, la fábrica que durante años fue una de las principales fuentes de empleo industrial de Las Flores atraviesa sus últimas etapas de actividad.

Coopershoes llegó a emplear a más de 350 personas durante sus años de mayor producción. La empresa fabricó calzado para reconocidas marcas como Converse, Grimoldi y DC y tuvo un peso importante dentro de la estructura productiva de la ciudad.

Caída del consumo e importaciones

Sin embargo, el escenario comenzó a modificarse a partir de la pérdida de actividad del mercado interno y el avance de las importaciones. El deterioro se tradujo en una reducción progresiva de la cantidad de trabajadores: a comienzos de agosto la planta ya había sufrido nuevos despidos y había quedado con alrededor de 30 operarios, hasta que finalmente se decidió prescindir también de ese último grupo de trabajadores de producción.

El cierre no solo implica la pérdida de empleos directos. La presencia de una fábrica de estas características también generaba movimiento en distintos sectores de la economía local, desde comercios y servicios hasta actividades vinculadas al consumo de las familias que dependían de esos ingresos.

Coopershoes llegó a emplear a más de 350 personas durante sus años de mayor producción.

El desenlace de Coopershoes se produce, además, en un momento particularmente complejo para la industria del calzado. La retracción del consumo interno y el incremento de los productos importados redujeron el espacio para la producción nacional y profundizaron las dificultades que atraviesan numerosas empresas del sector.

Además, en Las Flores hace poco se dio la salida de Will Der, una importante textil que también dejó sin empleo a un importante número de personas, por lo cual la ciudad pierde dos fuentes de trabajo en el contexto de crisis económica actual que vive el país.