En el contexto de crisis económica que vive Argentina por las políticas del gobierno de Javier Milei, una importante fábrica de alimentos conservados tiene su planta paralizada desde hace 3 meses y los trabajadores temen por su futuro.

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Se trata de la conservera Alisan SRL, ubicada en avenida Balloffet al 2200 de San Rafael, Mendoza, donde sus empleados están en vilo y reclaman además atrasos salariales.

La planta permanece sin producción desde hace tres meses y, según denunciaron los empleados, los problemas con el pago de salarios comenzaron alrededor de seis meses atrás. Desde entonces, aseguran haber recibido entregas parciales e irregulares, mientras también perdieron el acceso a la obra social.

La situación alcanza a 38 trabajadores efectivos, muchos de ellos con más de 20 años de antigüedad. A ellos se suman unos 170 empleados temporarios que fueron contratados durante la última temporada y que también tienen salarios pendientes, entre ellos parte de la quincena de enero.

Un conflicto por el ingreso en concurso de acreedores

Los trabajadores vinculan la crisis con una disputa entre los dos socios propietarios de la empresa, que habría comenzado en diciembre del año pasado. Uno de los puntos de conflicto estaría relacionado con la posibilidad de que Alisan ingresara en concurso de acreedores, una alternativa a la que uno de los socios se habría opuesto.

Los empleados mantuvieron reuniones con ambas partes en busca de respuestas, pero la situación continúa sin resolverse. Según relataron, uno de los socios planteó la posibilidad de vender un predio para obtener fondos y reactivar la fábrica, aunque para concretar la operación necesitaría el consentimiento de la otra parte.

"Lo que está pasando es que nos estamos quedando sin la fuente de trabajo", señaló Gustavo Oros, uno de los trabajadores, al medio local Diario San Rafael. Alisan se dedica a la elaboración de pasta de tomate y conservas de legumbres y, en años anteriores, también produjo duraznos en lata.

La paralización llegó además en un momento en que debería desarrollarse parte de la producción vinculada con la temporada. Actualmente, según los trabajadores, no se elabora puré de tomate ni otros productos y tampoco hay producto terminado. Pese a la falta de actividad, algunos empleados continúan concurriendo a la planta y realizan tareas de mantenimiento para cumplir con sus jornadas.

La falta de ingresos regulares ya impacta sobre la economía de las familias, mientras los trabajadores acumulan deudas y esperan una definición sobre el futuro de la empresa.