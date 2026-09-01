Cierra después de 10 años una emblemática marca de accesorios por la crisis de Javier Milei: "Contexto del país"

Después de 10 años en el mercado, la marca de accesorios Tricera anunció su cierre definitivo.

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En sus redes sociales, los dueños del emprendimiento señalaron que la decisión responde al "contexto del país" y a la necesidad de volcar energías en un nuevo proyecto. "Entre el contexto del país y un proyecto que veníamos gestando hace 3 años, elegimos poner la energía en algo nuevo", publicaron en sus cuentas oficiales, donde también adelantaron que pronto contarán esa nueva historia a sus seguidores.

El anuncio de Tricera no es un caso aislado. La marca, que se había consolidado en el rubro de los accesorios con un público fiel, se sumó a la larga lista de PyMEs que, en lo que va de 2026, no lograron sostener su actividad.

Según datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), en el primer semestre del año cerraron más de 1.200 comercios minoristas en todo el país, una cifra que refleja la profundidad de la crisis que atraviesa el sector. La caída de las ventas, que según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) acumula una retracción del 14% interanual en el rubro de indumentaria y accesorios, sumada al aumento de los costos fijos y la falta de previsibilidad, dejó a muchos comerciantes sin margen de maniobra.

El contexto económico que golpea a las pymes

El derrumbe del consumo, la inflación y los aumentos de tarifas impactaron con especial dureza en los pequeños y medianos comercios.

La pérdida del poder adquisitivo de los consumidores y la suba de los costos operativos llevaron a muchos empresarios a tomar la decisión de bajar las persianas. Según un relevamiento de la Unión de Entidades Comerciales (UEC), el 70% de los comercios PyME reportó una caída en sus ventas durante los primeros ocho meses del año, y el 40% de los encuestados manifestó tener dificultades para afrontar el pago de alquileres y servicios.

En el caso de Tricera, la decisión de cerrar llegó después de un año en el que los dueños intentaron sostener la operación con promociones y descuentos, aunque sin grandes éxitos.

Fuentes cercanas a la marca señalaron que la baja en las ventas online y presenciales fue constante desde principios de 2026, y que los costos de producción y logística se volvieron insostenibles para mantener los precios competitivos.

Una apuesta por un nuevo proyecto en medio de la crisis

A pesar del cierre, los dueños de Tricera optaron por mirar hacia adelante y anunciaron que ya están trabajando en un nuevo emprendimiento.

"Elegimos poner la energía en algo nuevo", escribieron, dejando entrever que la decisión fue tomada con la mirada puesta en el futuro y no solo como una respuesta a la crisis. El nuevo proyecto, del que aún no dieron detalles, apunta a aprovechar la experiencia acumulada durante la década de actividad de Tricera.

El caso de Tricera es el reflejo de una realidad que se replica en miles de comercios de barrio y marcas independientes en todo el país, donde el sueño de emprender se topa con un contexto económico que no da respiro.

La pregunta que queda en el aire es cuántas PyMEs más podrán resistir antes de que el nuevo proyecto de sus dueños se convierta en la única salida posible.