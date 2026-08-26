"Se está destruyendo el tejido productivo": la durísima advertencia de un reconocido empresario textil contra Milei

La industria textil argentina vive uno de sus peores momentos históricos por la crisis económica y un importante empresario salió al cruce del presidente Javier Milei por las políticas que afectan al sector y a la producción nacional.

El referente de la moda Claudio Drescher lanzó una fuerte advertencia sobre la situación que atraviesan la industria y las pequeñas y medianas empresas argentinas. Sostuvo que los cierres de fábricas, las suspensiones y la pérdida de puestos de trabajo están provocando un deterioro profundo del entramado productivo.

“Los desempleos y suspensiones son masivos; se está destruyendo el tejido productivo de la Argentina”, afirmó durante el programa MMD. Para Drescher, uno de los principales síntomas de la crisis es que el deterioro ya alcanza incluso a compañías que durante años se destacaron por su nivel de competitividad.

“Derwill es la demostración de que las mejores empresas de Argentina se están destruyendo”, ejemplificó y destacó que la compañía se encontraba entre las principales exportadoras de indumentaria del país y utilizó su cierre para cuestionar la ausencia de una política industrial. “El gobierno no tiene política económica”, sumó.

“No se vende ni lo importado ni lo nacional”

Drescher también se refirió a la apertura de importaciones impulsada por el gobierno de Javier Milei y aseguró que “no se vende ni lo importado ni lo nacional”. Aclaró que no considera que la Argentina deba cerrar su economía, pero cuestionó la velocidad y las condiciones en las que se produjo la apertura.

Calificó esta política de "suicida" y sostuvo que el país tiene un rumbo de “política antiindustrial”. En ese contexto, Drescher cuestionó también la idea de que el equilibrio fiscal pueda sostenerse sin una recuperación de la actividad.

El empresario también puso el foco en el deterioro del poder adquisitivo. Según explicó, la caída de las ventas no se limita a los sectores de menores ingresos, sino que también alcanza a la clase media, que también está "sumamente golpeada", y recalcó que, mientras los precios de determinados bienes manufacturados se desaceleraron como consecuencia de la caída del consumo, otros gastos habituales de las familias aumentaron con fuerza, entre ellos las tarifas de servicios, las prepagas y los colegios privados.

En ese sentido, cuestionó que el promedio del índice de inflación refleje necesariamente la situación que atraviesan todos los hogares. “Esta inflación promedio del IPC es falsa para la clase media”, sostuvo, al considerar que el incremento de los servicios absorbe una parte cada vez mayor de los ingresos.

Volvió a referirse a las importaciones y advirtió sobre el contrabando y la subfacturación y consideró que existe un ingreso creciente de productos que compiten con la producción nacional en condiciones desiguales. El empresario también habló de dumping y cuestionó el ingreso de productos a precios que considera imposibles de igualar para los fabricantes argentinos.

“¿Me podés explicar por qué entran todos los productos de China sin pagar aranceles, dando trabajo a ellos y no a los argentinos? Es inexplicable”, planteó. Para Drescher, el problema no pasa solamente por el precio final que paga el consumidor, sino por el impacto que tiene sobre la producción y el empleo local.