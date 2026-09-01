En el marco de la crisis económica que vive el país desde la llegada de Javier Milei, 400 nuevos trabajadores quedaron en la calle luego de que un histórico frigorífico bonaerense avanzara con desvinculaciones masivas.

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Se trata del frigorífico ArreBeef, que desafectó trabajadores contratados que se desempeñaban en su planta de Pérez Millán, partido de Ramallo, en medio de una fuerte caída en las exportaciones de carne que impactó directamente sobre el nivel de faena.

La medida fue confirmada en las últimas horas por el secretario general de la Federación de la Carne Zona Norte, Elías Bricca. La situación afecta especialmente a la localidad, ya que una parte importante de los trabajadores temporarios reside allí. Además, varios de los empleados que llegaron desde otras ciudades para trabajar en el frigorífico terminaron radicándose en Pérez Millán durante el período de contratación.

En diálogo con SNR RADIO, Bricca explicó que se trata de "más de 400 personas que trabajaban bajo contrato" y señaló que la decisión de la empresa estuvo vinculada con la menor cantidad de carne destinada a los mercados externos. "Ante la baja en la cantidad de carne exportada, que influye directamente en una menor faena, la empresa decidió rescindir los contratos", detalló el dirigente gremial.

La empresa sostiene que las desvinculaciones son temporales

De todos modos, desde la empresa habrían transmitido al sindicato que la medida no es definitiva y que existe la posibilidad de que los trabajadores sean convocados nuevamente cuando se normalice el nivel de actividad. Según explicó Bricca, este tipo de situaciones suele repetirse al menos una vez al año en el sector frigorífico, aunque generalmente responde a la falta de hacienda disponible o a los altos precios del ganado.

Esta vez, sin embargo, el escenario estaría relacionado principalmente con las dificultades para exportar a determinados mercados. El dirigente gremial mencionó específicamente la suspensión de las compras por parte de China y un inconveniente adicional relacionado con Estados Unidos.

En el caso del mercado chino, la suspensión de las importaciones de carne de ArreBeef se produjo luego de que las autoridades detectaran un antibiótico prohibido para el consumo humano en un contenedor de 22 toneladas proveniente de Argentina. A partir de ese episodio, el frigorífico quedó temporalmente bajo la condición de "importación suspendida", mientras avanzan las revisiones técnicas.

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) trabaja para destrabar la situación y permitir que la empresa pueda recuperar el acceso a uno de sus principales destinos de exportación. A este escenario se habría sumado una situación con Estados Unidos que, de acuerdo con lo señalado por el gremialista, también habría repercutido sobre el nivel de actividad de la planta de Pérez Millán.

Pese al panorama adverso, desde el sector esperan una mejora en el corto plazo. Bricca señaló que próximamente podría retomarse la faena destinada a la exportación de carne hacia Israel, lo que permitiría incrementar nuevamente el nivel de producción y abrir la posibilidad de reincorporar a los trabajadores que fueron desafectados.