Dos históricas cadenas de electrodoméstico cerraron en medio de la crisis de Milei

El comercio atraviesa uno de los momentos más delicados producto de la crisis económica que vive el país desde la llegada de Javier Milei y dos históricas cadenas reflejan la situación actual. Una cerró y la otra cada día se reduce más producto de la caída del consumo interno, la pérdida del poder adquisitivo y la apertura de importaciones promovida por el Gobierno nacional.

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En ese escenario, Garbarino llegó a su quiebra definitiva y Musimundo avanza con un fuerte achique de sus operaciones en distintas provincias. Esto provocó decenas de despidos e incertidumbre entre los trabajadores.

Musimundo: cierres y despidos en el NEA

Esta semana se oficializaron nuevos cierres de sucursales de Musimundo en el Noreste Argentino (NEA). La medida alcanzó a locales de Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa. La modalidad utilizada por la empresa generó el rechazo de los gremios mercantiles locales.

En ciudades como Posadas, representantes regionales del Centro de Empleados de Comercio denunciaron que las desvinculaciones fueron comunicadas de manera verbal al finalizar las jornadas laborales y sin cumplir con los requisitos formales. En Misiones, el repliegue afectó a cinco establecimientos: dos en Posadas y otros en Leandro N. Alem, Apóstoles y Jardín América. En total, 53 trabajadores fueron despedidos.

En Corrientes, cerraron cuatro puntos de venta en la capital provincial, con al menos 36 empleados afectados, a los que se suman cierres en Curuzú Cuatiá, Paso de los Libres y Goya. También bajaron persianas locales de Resistencia, Barranqueras y Fontana, en Chaco, además de distintas filiales de Formosa. Detrás del ajuste aparece el concurso preventivo de acreedores impulsado por Carsa en la Justicia chaqueña. La firma acumula una deuda superior a los $63.500 millones.

El final de Garbarino

Mientras Musimundo reduce su presencia territorial, Garbarino llegó al desenlace definitivo de un proceso que se extendió durante años. El Juzgado Nacional en lo Comercial N.º 7 decretó formalmente la quiebra de la histórica cadena y ordenó el cierre de sus últimos tres locales en funcionamiento, entre ellos la emblemática sucursal de Tribunales, en la Ciudad de Buenos Aires.

La decisión puso fin a la historia de una compañía que, en su período de mayor expansión, llegó a contar con más de 300 sucursales y alrededor de 5.000 trabajadores.

La resolución judicial dispuso el desapoderamiento de los bienes de la empresa y encomendó a la sindicatura la realización de inventarios y la posterior subasta de activos e intangibles. Entre ellos se encuentran las marcas registradas y las participaciones societarias en Tecnosur S.A. y Digital Fueguina S.A., en Tierra del Fuego, con el objetivo de afrontar los pasivos acumulados.