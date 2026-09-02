Crisis gastronómica: cerró una icónica hamburguesería del Conurbano

La industria gastronómica sufre los efectos de la crisis económica que generó Javier Milei debido a la caída del poder adquisitivo y una nueva hamburguesería cerró sus puertas en el conurbano bonaerense.

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Se trata de Ruka, que tenía su local ubicado en la esquina de avenida Tomás Espora y la calle Bartolomé Mitre en el centro de Adrogué, partido de Almirante Brown, después de casi cinco años de actividad. Se atribuye la decisión a la caída de las ventas.

Durante sus años de actividad, Ruka ofreció hamburguesas, cervezas y distintas opciones gastronómicas, con atención durante toda la semana y servicios de delivery y take away. Actualmente, el local permanece vacío y ya no exhibe los carteles promocionales que identificaban al comercio.

Los vecinos apuntan a la caída de las ventas

En el interior todavía pueden observarse las mesas, pero la actividad gastronómica se encuentra completamente detenida. De acuerdo con lo señalado por vecinos y comerciantes de la zona al medio local El Diario Sur, el cierre estaría relacionado con la caída de las ventas registrada durante los últimos meses.

Desde la cuenta oficial de Ruka en redes sociales, sin embargo, no se brindaron explicaciones sobre la decisión de finalizar la actividad. Tampoco hubo declaraciones de sus dueños por el momento.

Esto no es un caso aislado en la zona; el cierre del establecimiento se suma a otros dos casos recientes en Adrogué y profundiza el movimiento de locales que dejaron de funcionar en distintos puntos de la localidad. Uno de ellos fue Petit Bombón, un comercio dedicado a la venta de quesos, fiambres y vinos que funcionaba sobre Esteban Adrogué al 1069. Según señalaron vecinos, sus propietarios decidieron cerrar el negocio debido a la disminución de las ventas durante este año.

A pocos metros de allí, sobre la misma cuadra y en las inmediaciones de la avenida Espora, también cerró Ruiloba. El establecimiento había comenzado a funcionar cuatro años atrás y, con el tiempo, se había convertido en un lugar conocido por los vecinos de Almirante Brown. La ubicación sobre una de las arterias de mayor circulación de Adrogué, lo había convertido en parte del movimiento comercial cotidiano de la zona.

Así, en pocos días, tres comercios dejaron de funcionar en distintos puntos de Adrogué. El diagnóstico que repiten vecinos y comerciantes apunta a un mismo problema: la caída de las ventas y las dificultades para sostener la actividad.