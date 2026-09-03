Golpe al esparcimiento: por la crisis de Milei: cerraron la mitad de los boliches en San Luis

La crisis económica producida por el gobierno de Javier Milei también golpea de lleno al esparcimiento nocturno y en una importante ciudad cerraron la mitad de los boliches y desde el sector advierten que los altos costos amenazan con provocar nuevos recortes y más despidos.

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Diego Astudillo, empresario y presidente de la Cámara de Bares, Boliches y Locales Bailables, también denominada Cámara Única de Lugares Nocturnos, describió un panorama cada vez más complicado para los comercios del rubro en la ciudad de San Luis.

"El esparcimiento nocturno, que es donde se encuadra nuestra actividad, está complicado. Obviamente, no escapa a la situación compleja que vive el país. Cada vez van quedando menos, por una cuestión lógica de que los costos no nos dan para pagar alquiler, luz, empleados, reponer mercadería", explicó Astudillo a medios locales.

El retroceso del sector se refleja en la cantidad de locales que continúan funcionando. "Como bares bailables, estábamos hablando más o menos de ser 15, estamos en 7, 8 como máximo. O sea, la mitad", señaló.

El impacto sobre el empleo

El cierre de los locales también tuvo consecuencias sobre las fuentes de trabajo. Según explicó Astudillo, cada lugar genera en promedio unos 30 puestos laborales directos, sin contar otras actividades vinculadas indirectamente al funcionamiento de los establecimientos, como seguridad, proveedores y artistas. "Si cerraron 8 boliches bailables, ¿cuántas fuentes de trabajo representa? Supongamos 30 por 8... estamos hablando de 240 puestos de trabajo directos que se perdieron", calculó el dirigente empresario.

Desde la Cámara sostienen que el problema no pasa por un aumento desmedido de los precios que pagan los clientes, sino por la dificultad para absorber el incremento de los costos. Astudillo aseguró que los precios de los combos se mantienen prácticamente sin cambios desde hace ocho meses.

"Los precios están congelados, de los combos sobre todo. Son mínimos los aumentos cuando aumentan las bebidas. La estabilidad en precios dentro de todo está. El problema está en los servicios, que se han ido a las nubes", explicó. Entre los principales gastos aparece el costo de la energía eléctrica. "Tenemos una suba acordada por el gobierno nacional de una boleta de luz del 30%. Entonces, ¿cómo hace uno con eso?", cuestionó.

A los servicios se suman los gastos de alquileres, salarios y reposición de mercadería, en un contexto que, según advierten desde el sector, vuelve cada vez más difícil sostener la actividad.

En esa línea, desde el sector marcaron que la crisis ya comenzó a impactar también en los días de funcionamiento de los locales. Por una ordenanza municipal, durante las vacaciones de invierno y verano los establecimientos pueden abrir todos los días hasta las 4 de la mañana. Sin embargo, la situación económica lleva a varios empresarios a evaluar una reducción de las jornadas de apertura.

"Si de casualidad se están abriendo los jueves y se está juntando gente como se puede. Se está pensando también quedarse con los viernes y sábados nada más, porque jueves y viernes son complicados para todos los locales", anticipó Astudillo.