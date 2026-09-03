Cambios en el PAMI: asume una funcionaria respaldada por Santiago Caputo

El PAMI atraviesa un cambio en su estructura de conducción: Juan Cruz Montero dejó la Coordinación Ejecutiva del organismo y será reemplazado por Verónica Pérez, quien ya comenzó a asumir sus nuevas funciones. La nueva funcionaria cuenta con el respaldo de Santiago Caputo, quien la acompañó personalmente al organismo para presentarla ante los equipos y áreas que dependen de la institución.

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Verónica Pérez es abogada y escribana y tiene experiencia en la administración pública. Antes de asumir la Coordinación Ejecutiva del PAMI, se desempeñó como directora de la Unidad de Gestión Local (UGL) VIII del organismo, con sede en San Martín. Desde ese cargo estuvo al frente de la gestión territorial del PAMI en esa jurisdicción, una experiencia que ahora será trasladada a una función de mayor responsabilidad dentro de la estructura del organismo.

Su llegada se produjo luego de un proceso de transición con Montero, quien dejó formalmente la Coordinación Ejecutiva después de completar el traspaso de funciones y de poner a disposición de las nuevas autoridades la información necesaria para garantizar la continuidad de la gestión.

Uno de los datos políticos que rodea el cambio es el respaldo de Santiago Caputo a Pérez. El asesor acompañó personalmente a la nueva coordinadora durante su presentación ante los distintos equipos y áreas del PAMI. La presencia de Caputo en ese momento funcionó como una señal de respaldo a la designación y de coordinación con los distintos sectores que integran el organismo.

Por qué Juan Cruz Montero dejó el PAMI

La salida de Juan Cruz Montero de la Coordinación Ejecutiva responde, según la información oficial, a una decisión personal. El ahora exfuncionario tiene previsto concentrarse durante las próximas semanas en su proyecto para competir en las elecciones del Club Atlético Vélez Sarsfield.

Antes de abandonar su puesto, Montero completó el proceso de transición con Pérez para facilitar el cambio de autoridades. Además, quedó a disposición de la nueva conducción para colaborar en aquello que sea necesario durante el período de traspaso.