El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) cuenta con hospitales y centros de salud propios en distintas localidades del país. Estos establecimientos están destinados a brindar atención a sus afiliados y disponen de profesionales especializados y equipamiento médico.

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Entre los efectores propios informados por el organismo se encuentran instituciones ubicadas en la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Santa Fe y otras zonas. La red incluye hospitales, unidades asistenciales, policlínicos y clínicas.

Cuáles son los hospitales propios de PAMI y que incluyen

La lista incluye seis establecimientos que forman parte de la red de efectores propios del organismo. Cada uno se encuentra ubicado en una localidad determinada y ofrece atención para los afiliados de PAMI.

Hospital Bernardo A. Houssay de Mar del Plata

El Hospital Bernardo A. Houssay tiene un rol central en la atención sanitaria de Mar del Plata y la región. Según PAMI, el establecimiento resuelve también problemas asistenciales de alta complejidad y cuenta con internación, guardia las 24 horas, consultorios externos y diagnóstico por imágenes.

Para acceder a consultas con especialistas se requiere una Orden Médica Electrónica (OME) emitida por el médico de cabecera o un especialista. El hospital dispone además de una guardia externa permanente y canales específicos para solicitar turnos de determinadas prestaciones, como oncología, diagnóstico por imágenes y hemoterapia.

Unidad Asistencial Dr. César Milstein

La Unidad Asistencial Dr. César Milstein está ubicada en la Ciudad de Buenos Aires y forma parte de la red propia de PAMI. El organismo también la incluye dentro de los efectores donde sus afiliados pueden acceder a atención médica y distintas especialidades mediante la cartilla.

El establecimiento cuenta con guardia las 24 horas y consultorios externos. Los afiliados del AMBA pueden solicitar turnos directamente en el hospital, mientras que las personas del interior que necesitan una atención por derivación deben gestionar el turno a través de las agencias correspondientes.

Policlínicos PAMI I y II de Rosario

Los Policlínicos PAMI I y II forman parte de la red de efectores sanitarios propios que el organismo mantiene en Rosario. La información oficial los incluye dentro de los establecimientos destinados a brindar prestaciones médicas a sus afiliados.

Entre las prestaciones que PAMI contempla dentro de su red sanitaria se encuentran consultas con especialistas, estudios diagnósticos y de laboratorio, internación, guardia, salud mental, odontología, oftalmología y atención oncológica. La disponibilidad concreta debe verificarse para cada establecimiento mediante la cartilla médica.

Hospital del Bicentenario de Ituzaingó

El Hospital del Bicentenario de Ituzaingó también integra la red de efectores propios de PAMI. La red propia contempla servicios que abarcan desde consultas médicas y especialidades hasta estudios de diagnóstico, internación y atención de guardia. Para conocer qué prestación está disponible específicamente PAMI dispone de su buscador de cartilla por centro de salud.

Algunos hospitales ofrecen guardia, internación, consultas y diagnóstico por imágenes.

Hospital PAMI de Hurlingham

En Hurlingham funciona otro efector propio de PAMI, identificado por el organismo como Centro Ambulatorio de Salud PAMI Hurlingham en documentación institucional. Forma parte de la infraestructura sanitaria propia y está incluido entre los establecimientos sobre los que PAMI gestiona servicios médicos.

Al tratarse de un centro ambulatorio, es importante consultar previamente la cartilla para conocer los profesionales, especialidades y estudios disponibles. PAMI permite realizar esa búsqueda por institución, localidad y tipo de prestación, incluyendo especialidades médicas y estudios diagnósticos.

Clínica PAMI de Lanús

El PAMI identifica la Clínica PAMI de Lanús dentro de su red de efectores sanitarios, aunque la página general no detalla allí un listado individual de todas las prestaciones disponibles.

Por eso, para saber qué atención podés recibir en cada establecimiento, lo más seguro es consultar la cartilla médica de PAMI. El buscador permite seleccionar la institución y revisar categorías como especialidades, estudios diagnósticos, internación y guardia, entre otras.