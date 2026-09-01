PAMI aclaró cuáles son las cuatro credenciales válidas para atenderse en septiembre

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) confirmó cuáles son las cuatro credenciales que sus afiliados pueden utilizar durante 2026 para acceder a consultas médicas, retirar medicamentos y realizar distintos trámites. La aclaración busca despejar dudas ante la convivencia de formatos físicos, digitales y provisorios.

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La credencial es un documento necesario para acreditar la identidad de los afiliados ante el organismo. Sin embargo, no todos los carnets que circularon en los últimos años continúan vigentes. Por eso, conocer cuáles son las opciones habilitadas permite evitar inconvenientes al momento de recibir una prestación.

Cuáles son las credenciales de PAMI válidas en 2026

Actualmente, PAMI reconoce cuatro formatos oficiales que pueden ser utilizados por sus afiliados. Cada uno ofrece una alternativa diferente según las posibilidades y necesidades de la persona, incluyendo opciones para quienes utilizan el celular y otras destinadas a quienes no tienen acceso a internet.

La primera es la credencial plástica tradicional. Quienes todavía conservan este documento pueden continuar utilizándolo normalmente. No es necesario renovarlo por el solo hecho de tratarse de una credencial física, siempre que corresponda al formato que continúa reconocido por el organismo.

Otra alternativa es la credencial digital, disponible mediante la aplicación Mi PAMI. Esta opción permite llevar la identificación directamente en el teléfono celular y utilizarla sin necesidad de imprimir ningún documento.

También está disponible la credencial provisoria con código QR. Se puede descargar desde la página oficial de PAMI y utilizar tanto de manera digital como impresa. Este formato funciona como una alternativa a la credencial física tradicional.

Finalmente, los afiliados cuentan con la credencial provisoria ticket, que puede obtenerse en las terminales de autogestión ubicadas en las agencias de PAMI. Se trata de una opción especialmente útil para quienes no cuentan con un teléfono inteligente o acceso habitual a internet.

Algunas versiones antiguas de la credencial ya no tienen validez.

Qué credenciales de PAMI ya no son válidas

PAMI también aclaró que determinadas versiones antiguas dejaron de tener vigencia. Entre ellas se encuentra la credencial provisoria que no posee código QR, por lo que ese documento ya no debe utilizarse para acreditar la afiliación.

También quedaron atrás otras versiones anteriores del carnet que fueron reemplazadas por los formatos actualmente reconocidos. La actualización busca incorporar mecanismos de validación más seguros y reducir las posibilidades de fraude.

Por eso, si tenés una credencial antigua, es importante comprobar que corresponda a alguno de los cuatro formatos actualmente habilitados. De esa manera, podés evitar problemas al momento de presentarla para una consulta, en una farmacia o durante una gestión.

Para qué sirve la credencial de PAMI

La credencial permite acreditar la identidad y afiliación ante PAMI en diferentes situaciones. Puede ser requerida para acceder a prestaciones médicas, validar turnos, retirar medicamentos en farmacias y realizar determinadas gestiones administrativas.

Una de sus principales ventajas es que los formatos actuales no tienen una fecha de vencimiento periódica. Esto significa que, mientras se trate de una credencial válida, no es necesario renovarla simplemente por el paso del tiempo.

Podés utilizar formatos físicos, digitales, provisorios y tickets habilitados.

La existencia de distintas alternativas también permite adaptarse a diferentes situaciones. Mientras algunos afiliados pueden llevar su credencial en el celular, otros pueden optar por una versión impresa o recurrir a las terminales de autogestión de las agencias.

Ante cualquier duda sobre cuál corresponde utilizar, resulta conveniente consultar los canales oficiales de PAMI antes de realizar una gestión. Así, podés asegurarte de contar con una credencial vigente y evitar inconvenientes al momento de acceder a una prestación.