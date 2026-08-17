PAMI confirmó cuántos lentes gratis podés recibir y cada cuánto tiempo

La prestación busca facilitar el acceso a la corrección visual entre jubilados y pensionados afiliados, sin que tengan que afrontar el costo de los anteojos.

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) mantiene en 2026 la cobertura gratuita de anteojos para sus afiliados activos, aunque modificó la frecuencia del beneficio. La obra social permite acceder a lentes para lectura, visión a distancia o bifocales, siempre que exista una indicación de un oftalmólogo de PAMI y se cumplan los requisitos establecidos.

PAMI: cuántos lentes gratis entrega en 2026

El principal cambio para los afiliados está relacionado con la cantidad de anteojos que pueden obtener sin costo. Hasta hace algunos meses, PAMI contemplaba hasta dos pares por año prestacional: uno destinado a la visión cercana y otro a la visión lejana, o directamente un par de lentes bifocales.

Ahora, la cobertura establece otra frecuencia. PAMI ofrece un par de lentes para ver de cerca y otro para ver de lejos, o un par de anteojos bifocales, cada dos años. De esta manera, el beneficio continúa vigente, pero los afiliados deben tener en cuenta el nuevo período para volver a solicitarlo.

La prestación busca facilitar el acceso a la corrección visual entre jubilados y pensionados afiliados, sin que tengan que afrontar el costo de los anteojos. La fabricación y entrega se realiza mediante ópticas habilitadas, donde cada beneficiario puede seleccionar entre las alternativas disponibles según la prescripción médica.

Qué tipos de anteojos cubre PAMI

Los afiliados pueden elegir la opción que corresponda a su necesidad visual. El programa contempla lentes para lectura, anteojos destinados a la visión a distancia y lentes bifocales. La alternativa disponible dependerá de la indicación realizada por el especialista durante la consulta oftalmológica.

Para iniciar el trámite es indispensable contar con una derivación de un oftalmólogo de PAMI. El profesional debe emitir una Orden Médica Electrónica (OME), en la que figure la graduación indicada. También debe contener la firma y el sello del especialista, además de su número de matrícula.

La OME tiene una vigencia máxima de 150 días desde el momento de su emisión. Por eso, una vez realizada la consulta y obtenida la orden, el afiliado debe continuar el procedimiento dentro de ese plazo para acceder a la prestación.

Cómo hacer el trámite para conseguir los lentes

El primer paso consiste en solicitar un turno con un oftalmólogo de PAMI. La gestión puede realizarse de manera online, por teléfono o en la sede más cercana. Durante la consulta, el especialista determinará si se necesita una corrección visual y emitirá la orden correspondiente cuando resulte necesaria.

El beneficio requiere una orden médica emitida por un oftalmólogo de PAMI.

Después, el afiliado debe concurrir a una óptica habilitada con la OME, su DNI original y la credencial de PAMI vigente. Allí podrá seleccionar el armazón entre las alternativas disponibles. Una vez terminados los anteojos, podrá retirarlos sin necesidad de pedir un nuevo turno.

Dónde consultar por la cobertura

Ante cualquier duda sobre el beneficio, los afiliados pueden comunicarse con PAMI Responde al 138, de lunes a viernes entre las 8 y las 20. También pueden acercarse a una agencia de la obra social o consultar el listado de ópticas autorizadas disponible en la página oficial de PAMI.