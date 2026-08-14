LA App de PAMI para hacer reclamos y resolver trámites de forma rápida

Los afiliados del Programa de Atención Médica Integral (PAMI) cuentan con distintos canales para realizar reclamos y resolver gestiones vinculadas con prestaciones, medicamentos, turnos, médicos e insumos. Según el tipo de problema, el trámite puede hacerse por la web, desde la aplicación Mi PAMI, por teléfono o de manera presencial en una agencia.

Cómo presentar un reclamo en PAMI

Antes de iniciar una gestión, es importante identificar cuál es la prestación o el servicio que generó el inconveniente. La página oficial de PAMI cuenta con una sección específica de reclamos, donde el afiliado puede seleccionar el motivo correspondiente y comenzar la presentación.

Otra alternativa es comunicarse con PAMI Escucha y Responde, la línea telefónica gratuita que funciona durante las 24 horas, todos los días del año. El número es 138 y permite realizar consultas, sugerencias y reclamos relacionados con los servicios de la obra social.

Para agilizar la atención, conviene tener a mano el número de afiliación y toda la información relacionada con el inconveniente. Dependiendo de la gestión, puede ser necesario concurrir personalmente a una agencia.

Qué hacer ante una urgencia o emergencia médica

Las personas afiliadas deben tener en cuenta que el teléfono para emergencias depende de la zona donde viven. En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y para los afiliados correspondientes a la UGL Rosario, el número de emergencias de PAMI es el 139.

Para quienes viven en otras regiones del país, el procedimiento puede variar según el prestador asignado. Desde la página oficial de PAMI es posible consultar cuál es el número correspondiente ingresando los datos personales solicitados.

Al realizar una comunicación por una urgencia o emergencia, PAMI recomienda contar con el número de afiliación, la dirección y un teléfono de contacto. Estos datos permiten identificar a la persona y coordinar la asistencia necesaria.

Podés gestionar varios trámites desde la web o Mi PAMI.

Si estás fuera de tu lugar habitual de residencia y tenés una urgencia o emergencia, PAMI indica comunicarse con el 911 para solicitar asistencia.

Cómo cambiar de médico de cabecera

El cambio de médico de cabecera puede gestionarse a través de la página web de PAMI o de manera presencial en una agencia. La solicitud puede realizarla el propio afiliado, un apoderado o un familiar, según corresponda.

Si elegís hacer el trámite presencialmente, es necesario presentar documentación, entre ella el DNI con domicilio actualizado. Además, la fecha en que iniciás la solicitud determina desde cuándo comienza a regir el cambio.

Los pedidos realizados entre el 1 y el 20 del mes se hacen efectivos desde el primer día del mes siguiente. En cambio, si el trámite comienza entre el 21 y el 30, la modificación queda vigente a partir del mes subsiguiente.

Cómo pedir un especialista o estudio

PAMI cuenta con un sistema de libre elección para determinados especialistas y centros de diagnóstico incluidos en la cartilla. Para acceder, primero tenés que solicitarle al médico de cabecera una Orden Médica Electrónica (OME) para la especialidad, estudio o práctica indicada.

Una vez obtenida la orden, podés consultar la cartilla médica, elegir el especialista o prestador disponible y comunicarte directamente con ese lugar para solicitar un turno.

Cómo seguir tus trámites e insumos médicos

El seguimiento depende del tipo de gestión iniciada. A través de Mi PAMI se pueden consultar trámites realizados por internet y acceder a información relacionada con órdenes médicas, recetas, turnos y otros servicios.

En el caso de determinados insumos y prestaciones, PAMI implementó la Orden Médica Electrónica para que los profesionales puedan realizar las solicitudes directamente de manera digital. Esto evita que el afiliado tenga que presentar formularios físicos en una agencia o UGL para comenzar el pedido.