El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) mantiene abierta la inscripción a una amplia variedad de cursos y talleres gratuitos para jubilados y pensionados afiliados de todo el país. Las propuestas no requieren estudios previos y pueden realizarse de forma presencial, virtual o combinada, según la actividad, la universidad y la localidad.

Qué cursos y talleres gratuitos ofrece PAMI

La propuesta del organismo está organizada en tres programas que abarcan distintas áreas. Uno de ellos es UPAMI, que reúne cursos universitarios dictados por docentes de más de 60 unidades académicas.

Las capacitaciones pueden desarrollarse de manera presencial, virtual o bajo una modalidad combinada. La alternativa disponible depende de lo establecido por cada universidad y permite que los afiliados elijan entre distintas propuestas.

Otra opción son los Talleres Sociopreventivos, que PAMI lleva adelante junto con Centros de Jubilados y Pensionados. A diferencia de los cursos universitarios, estas actividades son presenciales y buscan promover el movimiento, el aprendizaje y la participación social.

El tercer programa es Buen Vivir, que concentra propuestas vinculadas con el bienestar, el cuidado personal y la calidad de vida. En este caso, las actividades disponibles dependen del departamento donde reside cada afiliado.

Quiénes pueden anotarse a las actividades

Los cursos y talleres están destinados a todas las personas afiliadas a PAMI del país. Uno de los puntos destacados de la propuesta es que no hace falta contar con estudios previos para participar de las actividades.

Además, existe un límite para la cantidad de propuestas que puede elegir cada persona. En el caso de UPAMI, cada afiliado puede anotarse en hasta cinco cursos universitarios.

A esa cantidad se pueden sumar hasta tres Talleres Sociopreventivos. De esta manera, una persona puede seleccionar hasta ocho actividades entre ambas propuestas, siempre teniendo en cuenta que la inscripción depende de los cupos disponibles.

Para quienes opten por cursos virtuales, es posible elegir propuestas que se encuentren disponibles en distintas partes del país. En cambio, las actividades presenciales deben corresponder a la localidad donde vive el afiliado.

La inscripción es online y está sujeta a los cupos disponibles.

La inscripción no garantiza una vacante

Un punto importante antes de anotarse es que completar el formulario no significa que la participación quede confirmada automáticamente. Cada curso y taller cuenta con una cantidad determinada de lugares.

Por eso, la incorporación queda sujeta a la disponibilidad de cupos de la actividad elegida. Una vez realizada la solicitud, el proceso continúa con el contacto del docente o tallerista.

Cómo inscribirse a los cursos gratuitos de PAMI

El trámite puede realizarse de manera online mediante la página oficial de PAMI o a través de la aplicación del organismo. Para comenzar, el afiliado debe ingresar al apartado correspondiente a “Actividades y programas preventivos”.

Después, tiene que seleccionar la temática que le interesa, elegir una de las actividades disponibles y completar los datos personales solicitados. El procedimiento se realiza de forma digital y permite consultar las propuestas disponibles.

Una vez enviada la solicitud, el docente o tallerista se comunicará con la persona interesada por correo electrónico o teléfono. En ese contacto le indicará cómo incorporarse a la actividad y cuándo comenzará.