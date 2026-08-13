PAMI cubre el 100% de los suplementos nutricionales y así podés acceder

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) ofrece a sus afiliados la cobertura total de suplementos nutricionales cuando existe una indicación médica que justifique su uso. El beneficio puede solicitarse de manera digital, desde un celular, tablet o computadora, y también está disponible la posibilidad de realizar la gestión presencialmente en las agencias de la obra social.

La cobertura está destinada a jubilados que necesitan incorporar suplementos a su alimentación diaria por indicación profesional. Para iniciar el trámite, es necesario contar con una receta emitida por un médico, nutricionista o diabetólogo que determine qué producto requiere la persona afiliada.

Qué afiliados pueden solicitar los suplementos

El beneficio se encuentra disponible para quienes estén afiliados a PAMI y cuenten con la indicación correspondiente. La solicitud no tiene que ser realizada necesariamente por el titular: también puede gestionarla un apoderado o un familiar.

La receta debe especificar el tipo de suplemento nutricional indicado. De esta manera, la cobertura se tramita a partir de una necesidad alimentaria respaldada por un profesional de la salud.

Además de la prescripción, PAMI establece una serie de documentos que deben presentarse para avanzar con la solicitud. Tenerlos preparados permite realizar la gestión de manera más sencilla y evitar demoras innecesarias.

Qué documentación hay que presentar

Para pedir la cobertura de los suplementos nutricionales, el afiliado debe contar con su Documento Nacional de Identidad y una receta de PAMI confeccionada por el profesional correspondiente.

También se solicita el Formulario Dietoterápicos, que debe estar firmado por el médico o médica tratante. Este documento forma parte de los requisitos necesarios para acreditar la indicación del suplemento.

En determinadas situaciones clínicas, puede ser necesario adjuntar un estudio de laboratorio con proteinograma al formulario. La documentación adicional dependerá de lo que requiera el cuadro de salud de cada persona.

Para solicitarlo, necesitás una receta emitida por un profesional.

Cómo hacer el trámite de PAMI

La gestión puede realizarse de manera online a través de la página web de PAMI. Para hacerlo, no hace falta trasladarse hasta una oficina: alcanza con contar con un celular, una tablet o una computadora conectada a internet.

Esta alternativa permite iniciar el pedido desde el hogar y seguir las indicaciones correspondientes para completar la solicitud. PAMI también dispone de una guía para facilitar la realización de los trámites digitales.

Para quienes prefieren la atención presencial, existe otra posibilidad. El afiliado puede acercarse a una agencia de PAMI y realizar allí la gestión, aunque debe sacar un turno previamente para ser atendido.