Chau estafas a afiliados de PAMI: la recomendación sobre Mi PAMI para proteger tus datos y trámites

Mantener actualizados los datos personales del Programa de Atención Médica Integral (PAMI) es clave para recibir correctamente información sobre trámites, prestaciones, servicios y novedades del organismo, pero también cumple una función de seguridad. La obra social remarca la importancia de tener un preciso registro, ya que permite identificar mejor las comunicaciones oficiales y tomar mayores recaudos frente a posibles intentos de estafa.

Qué datos podés actualizar en Mi PAMI

Las personas afiliadas pueden mantener al día su información de contacto a través de Mi PAMI. Entre los datos que pueden actualizarse se encuentran el número de teléfono, la dirección de correo electrónico y el domicilio.

Contar con esta información actualizada permite facilitar distintas comunicaciones relacionadas con trámites y prestaciones. Además, tener correctamente registrados los datos de contacto ayuda a recibir novedades vinculadas con los servicios disponibles.

Mantener tus datos al día facilita recibir comunicaciones oficiales importantes.

Cómo ayuda a prevenir estafas

Mantener actualizados tus datos no solo facilita la recepción de información. También puede ayudarte a reconocer mejor las comunicaciones oficiales y a estar atento ante mensajes o contactos sospechosos que intenten obtener información personal.

En caso de recibir una comunicación relacionada con PAMI, es importante prestar atención al canal por el que llega y evitar compartir datos sensibles ante pedidos inesperados. Ante cualquier duda, conviene recurrir a los canales oficiales del organismo.

La recomendación es ingresar a Mi PAMI y revisar que los datos personales de contacto estén correctamente registrados. Si encontrás información desactualizada, podés modificarla para mantener tu perfil al día.

Cómo modificar tus datos en Mi PAMI

Para actualizar la información de contacto, ingresá a Mi PAMI desde la aplicación y dirigite a “Mi perfil”. Allí seleccioná la opción “Mis datos”, donde podés verificar y modificar información como el número de celular, el correo electrónico y el domicilio.

Si necesitás realizar un cambio de datos personales ante PAMI, como una modificación formal del domicilio, también existe un trámite web específico. PAMI indica que puede realizarse desde el celular, tablet o computadora y, en determinados casos, también de manera presencial en una agencia con turno.

Recordá que si hiciste un cambio recientemente y todavía no aparece actualizado, PAMI advierte que la modificación puede demorar algunos días. Si el dato continúa sin actualizarse, recomienda acercarse a una agencia.

Cómo usar Mi PAMI de manera segura