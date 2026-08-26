El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) ofrece a sus afiliados el programa “Caminos culturales”, una iniciativa gratuita que propone acercarse a distintos espacios y expresiones de la cultura argentina. La propuesta está pensada para jubilados y pensionados y busca promover un envejecimiento activo, fortalecer los vínculos sociales y contribuir al bienestar integral.

Qué actividades culturales ofrece PAMI

A través de “Caminos culturales”, los afiliados pueden participar de visitas programadas a diferentes puntos de interés. Las propuestas incluyen museos, centros de exposiciones y teatros, además de recorridos por barrios y edificios tradicionales.

La agenda también contempla festivales regionales y exposiciones realizadas por afiliadas y afiliados. De esta manera, el programa reúne alternativas vinculadas con el arte, el patrimonio y distintas expresiones culturales, con actividades que funcionan además como espacios de encuentro.

Para PAMI, mantener una vida social activa forma parte del cuidado integral de las personas mayores. Por eso, “Caminos culturales” apunta no solamente al acceso gratuito a propuestas culturales, sino también a generar oportunidades para compartir experiencias con otros afiliados.

Cómo anotarse a las actividades de PAMI

La inscripción para participar de estas actividades se realiza de manera presencial en las agencias de PAMI. Allí, las personas interesadas pueden consultar cuáles son las instituciones incluidas en las propuestas, junto con los días, horarios y características de cada paseo.

El trámite requiere presentar tres documentos: el DNI, la credencial de PAMI y el último recibo de cobro. En las agencias también se puede solicitar información sobre los detalles de las actividades y realizar las consultas necesarias antes de participar.

Otras propuestas culturales y recreativas

Además de “Caminos culturales”, PAMI cuenta con otras iniciativas destinadas a ofrecer alternativas sociales, recreativas y educativas. Entre ellas aparecen cursos, talleres, viajes y voluntariados, que amplían las opciones disponibles para los afiliados.

La obra social también propone viajes de turismo gratuitos. Según la alternativa elegida, estas escapadas pueden tener una duración de 24 horas o extenderse durante casi una semana, ofreciendo distintas posibilidades para quienes quieran participar de este tipo de propuestas.

PAMI ofrece propuestas culturales gratuitas para sus afiliados en Argentina.

Otra opción son las colonias recreativas, que funcionan durante todo el año en clubes deportivos y organismos públicos. Allí se desarrollan juegos y actividades físicas, cognitivas, expresivas y creativas, con una propuesta orientada a la recreación y al encuentro.

Qué son los cursos UPAMI

Entre las iniciativas educativas se encuentran los cursos universitarios UPAMI, pensados para quienes quieren continuar aprendiendo sin necesidad de contar con estudios previos. Las propuestas abarcan diferentes temáticas y se desarrollan con docentes universitarios.

Los cursos están disponibles en más de 60 universidades del país y pueden realizarse tanto de manera presencial como virtual. Así, los afiliados tienen la posibilidad de elegir la propuesta que más les interese y acceder a espacios de formación adaptados a distintas modalidades.

Para conocer las actividades disponibles, sus características y las opciones vigentes, los afiliados pueden consultar la página web de PAMI o acercarse a cualquiera de sus oficinas.