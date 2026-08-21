Miles de argentinos que acceden a una jubilación deben gestionar su afiliación al Programa de Atención Médica Integral (PAMI), un trámite clave que garantiza la cobertura médica con consultas, medicamentos y prestaciones para el jubilado y su grupo familiar.

Quiénes pueden afiliarse a PAMI

La afiliación definitiva está destinada a jubilados y pensionados que ya cobran sus haberes mensuales. En estos casos, la incorporación se produce automáticamente una vez que los aportes correspondientes a la cobertura de salud son derivados a PAMI.

Pero no es la única alternativa disponible. Quienes todavía están realizando el trámite para obtener una jubilación, pensión o retiro también pueden acceder a una afiliación provisoria. Esta opción permite contar con cobertura médica mientras se completa el proceso previsional.

PAMI también contempla a determinados familiares a cargo. Pueden incorporarse cónyuges, convivientes que no tengan un beneficio previsional, hijos menores de edad, estudiantes de hasta 25 años e hijos con discapacidad. También están incluidos determinados ascendientes que no cuentan con cobertura médica propia.

Además, existe una modalidad para personas mayores de 70 años que no reciben una jubilación ni una pensión y necesitan acceder a servicios básicos de salud.

Qué documentación necesitás para hacer el trámite

Antes de iniciar la afiliación, es conveniente tener preparada la documentación requerida. Contar con los datos y comprobantes de antemano puede facilitar la gestión y evitar demoras u observaciones durante el proceso.

Entre los documentos solicitados se encuentran el DNI vigente y la constancia de CUIL o CUIT. En caso de que ya estés cobrando una jubilación o pensión, también deberás contar con el último recibo de haberes.

Otro documento requerido es la certificación CODEM emitida por ANSES. Allí figura la cobertura de salud correspondiente, por lo que resulta importante tenerla disponible al momento de realizar la gestión.

Cómo afiliarte a PAMI paso a paso

Una de las principales ventajas del sistema es que la afiliación puede gestionarse por internet, sin necesidad de concurrir a una agencia. Para comenzar, tenés que ingresar al sitio oficial de PAMI y dirigirte a la sección destinada a las afiliaciones.

Una vez allí, deberás completar el formulario con tus datos personales y adjuntar la documentación solicitada. Es importante revisar la información antes de enviar la solicitud para evitar inconvenientes durante el análisis.

Después de presentar el trámite, PAMI evaluará los datos y la documentación enviada. El resultado será comunicado mediante los canales de contacto que hayas declarado durante la gestión.

El trámite puede realizarse online sin necesidad de asistir presencialmente.

Si el organismo necesita información o documentación adicional, el sistema indicará cuáles son los pasos que deberás seguir para completar la afiliación.

Qué prestaciones podés utilizar con PAMI

Una vez concretada la afiliación, los beneficiarios pueden acceder a una amplia variedad de servicios médicos. La cobertura incluye consultas, atención con especialistas, estudios diagnósticos e internaciones, entre otras prestaciones destinadas a jubilados y pensionados.

También se encuentran contempladas la cobertura de medicamentos, la vacunación y los tratamientos de rehabilitación. A esto se suman programas específicos orientados a adultos mayores y distintas iniciativas de prevención y promoción de la salud.