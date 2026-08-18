PAMI: subsidio de $58.560 para jubilados con celiaquía

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) ofrece un subsidio económico de $58.560,98 para sus afiliados y afiliadas con diagnóstico de enfermedad celíaca. La ayuda está destinada a quienes deben sostener una alimentación libre de gluten y busca compensar parte del mayor costo que tienen los alimentos sin TACC.

El beneficio está contemplado en la Ley 26.588 y puede solicitarse tanto de manera online como presencial. Para iniciar la gestión, las personas afiliadas deben acreditar su condición ante PAMI y presentar una serie de documentos vinculados con su identidad, afiliación y diagnóstico médico.

De cuánto es el subsidio de PAMI

El “Subsidio económico por Celiaquía” contempla actualmente un pago de $58.560,98 para los afiliados que cumplen con las condiciones establecidas. Se trata de una ayuda económica pensada para acompañar los gastos adicionales que implica mantener una alimentación libre de gluten.

Los productos sin TACC suelen tener un precio superior al de otros alimentos. Para las personas con enfermedad celíaca, evitar el gluten no es una elección alimentaria, sino una necesidad vinculada con su diagnóstico, por lo que este gasto forma parte de su alimentación habitual.

En ese contexto, el subsidio busca brindar un respaldo económico a los afiliados de PAMI que deben afrontar de manera permanente el costo de este tipo de productos.

Quiénes pueden solicitarlo

El beneficio está destinado a afiliados y afiliadas de PAMI que cuentan con un diagnóstico de enfermedad celíaca y cumplen con los requisitos solicitados por el organismo. Para acceder, es necesario presentar documentación que permita comprobar tanto la afiliación como la condición médica.

Entre los documentos requeridos se encuentran el DNI, la credencial de afiliación a PAMI y el último recibo de cobro. Además, se debe presentar documentación médica específica que respalde el diagnóstico de celiaquía.

La documentación clínica solicitada incluye un resumen de historia clínica con los síntomas, resultados serológicos que acrediten la presencia de anticuerpos antigliadina y antiendomisio, y resultados histopatológicos de una biopsia realizada durante una videoendoscopia digestiva alta.

Qué documentación hay que presentar

Para iniciar la solicitud, PAMI exige además una certificación del diagnóstico de enfermedad celíaca emitida por un médico especialista. Este documento se suma a los estudios médicos necesarios para acreditar la enfermedad ante el organismo.

Por eso, antes de comenzar el trámite, conviene reunir toda la documentación requerida. Contar con los papeles completos permite avanzar con la gestión a través de los canales habilitados y evitar inconvenientes vinculados con la acreditación del diagnóstico.

La documentación solicitada incluye:

DNI.

Credencial de afiliación a PAMI.

Último recibo de cobro.

Resumen de historia clínica con los síntomas.

Resultados serológicos de anticuerpos antigliadina y antiendomisio.

Resultados histopatológicos de la biopsia.

Certificación del diagnóstico emitida por un médico especialista.

Cómo hacer el trámite para cobrar el subsidio

La gestión puede realizarse de manera online utilizando un celular, una tablet o una computadora. Para comenzar, los afiliados deben ingresar al sitio oficial de PAMI y buscar la opción correspondiente al “Subsidio económico por Celiaquía”.

También existe una alternativa presencial para quienes prefieran realizar la gestión personalmente. En ese caso, es posible solicitar un turno y concurrir a una agencia de PAMI con la documentación necesaria para acreditar la afiliación y el diagnóstico.

Una vez reunidos los requisitos, el afiliado puede avanzar con la solicitud mediante los canales habilitados por PAMI. De esta manera, el organismo evalúa la documentación presentada para determinar el acceso al subsidio económico destinado a personas con celiaquía.