El acceso a las residencias depende de una evaluación sociosanitaria.

Las personas mayores de 60 años afiliadas al Programa de Atención Médica Integral (PAMI) pueden solicitar el ingreso a una Residencia de Larga Estadía cuando necesitan apoyos y cuidados que no pueden recibir adecuadamente en su entorno habitual. El acceso no es automático, el organismo realiza una evaluación sociosanitaria para determinar si corresponde la prestación.

Quiénes pueden acceder a una residencia

El programa está destinado a afiliados que requieren asistencia para desarrollar actividades básicas de la vida diaria. Las residencias ofrecen alojamiento, alimentación, cuidados, enfermería, atención psicosocial, terapia ocupacional, actividades recreativas y servicios de salud de baja complejidad.

El objetivo es brindar una atención centrada en cada persona, respetando sus derechos y necesidades. También busca favorecer la participación de los residentes, el acompañamiento familiar y la inclusión social, además de garantizar cuidados adecuados durante las distintas etapas de la vida.

Estas instituciones no funcionan como hospitales, clínicas o sanatorios. Tampoco son establecimientos psiquiátricos de atención aguda ni centros destinados específicamente a la rehabilitación.

Qué documentación hay que presentar

Para iniciar la solicitud, es necesario reunir documentación relacionada con la situación económica, sanitaria y personal de la persona afiliada. Entre los requisitos figura el recibo de haberes totales, correspondiente a la jubilación y/o pensión.

También se solicita el Formulario de Evaluación Integral de Salud y estudios complementarios. Estos incluyen una radiografía de tórax informada, PPD o reacción de Mantoux, o una constancia médica que indique que la persona no presenta enfermedades infectocontagiosas.

Además, se requiere un hemograma completo y un análisis completo de orina. La solicitud debe incluir el consentimiento libre e informado para gestionar el ingreso a la residencia.

La persona mayor debe dar su consentimiento

Uno de los puntos centrales del trámite es que la persona mayor tiene derecho a expresar su voluntad respecto del ingreso. El consentimiento debe ser previo, voluntario, libre y expreso, según las condiciones establecidas para la prestación.

Al momento de realizar la gestión, se deben seleccionar al menos tres residencias de preferencia. Sin embargo, la elección queda condicionada a la disponibilidad de plazas existentes en cada establecimiento.

También debe presentarse un Acta Compromiso firmada por el titular y/o por quien se constituya como referente o integrante de su red de apoyo. La unidad operativa correspondiente puede solicitar documentación adicional para completar la evaluación social.

Las personas mayores deben presentar documentación médica, económica y personal.

Quién puede hacer el trámite

La gestión puede ser realizada por la propia persona afiliada, su apoderado o un familiar. El trámite puede iniciarse de manera online utilizando un celular, una tablet o una computadora.

También existe la posibilidad de realizarlo presencialmente en una agencia. En ese caso, es necesario solicitar previamente un turno online para recibir atención.

Cuándo no corresponde el ingreso

Existen determinadas situaciones que impiden acceder a una Residencia de Larga Estadía dentro de esta prestación. Entre ellas se encuentran las personas que necesitan atención médica de segundo nivel o presentan determinadas condiciones que requieren intervenciones especializadas.

Tampoco corresponde el ingreso cuando existen cuadros de salud mental agudos, determinadas conductas que representen un riesgo para la persona o terceros, o situaciones que impidan la convivencia dentro de la residencia.

Además, se excluyen casos de consumo problemático actual de sustancias que requieran atención y tratamiento previo, causas penales vigentes por violencia de género y personas con orden judicial de prisión domiciliaria.

La evaluación final queda a cargo del organismo, que analiza cada situación de acuerdo con las necesidades de la persona mayor y las condiciones previstas para la prestación.