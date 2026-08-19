Las recetas de PAMI tienen una vigencia de 30 días desde emisión.

Los afiliados del Programa de Atención Médica Integral (PAMI) pueden consultar online si una receta electrónica está activa y verificar su vigencia antes de ir a la farmacia. El sistema establece distintos tipos de recetas válidas y fija un plazo de 30 días desde la emisión para retirar medicamentos e insumos. Revisar estos datos permite evitar inconvenientes al momento de la dispensa.

Cómo comprobar si una receta de PAMI está activa

La consulta se realiza desde la página oficial de PAMI y requiere algunos datos del afiliado. Para saber si una receta puede utilizarse, primero hay que ingresar al sitio del organismo y dirigirse al apartado correspondiente a recetas.

Una vez allí, se debe ingresar el número de afiliado y el DNI. El sistema permite verificar si la receta figura como “activada”. También es importante observar la fecha en que fue emitida para comprobar que todavía se encuentre dentro del período establecido.

Las recetas electrónicas tienen una vigencia de 30 días contados desde su fecha de emisión. Una vez superado ese período, dejan de ser utilizables en las farmacias, incluso cuando hayan sido activadas previamente.

Qué hacer si la receta ya venció

Si transcurrieron más de 30 días desde la emisión, la receta queda fuera de vigencia y el sistema rechaza su utilización para retirar medicamentos o insumos. En estos casos, no existe la posibilidad de volver a activarla ni de extender el plazo.

Por eso, si necesitás retirar un medicamento y tu receta ya venció, tenés que solicitar una nueva al médico tratante. La nueva prescripción comienza a contar con un período de validez de 30 días a partir de su fecha de emisión.

Podés consultar online si tu receta figura correctamente como activada.

Qué datos debe tener una receta válida

Las recetas electrónicas deben contar con determinados elementos para ser consideradas válidas. Entre ellos se encuentra la identificación del profesional de la salud, con nombre, matrícula, profesión, especialidad y domicilio, además del código de barras correspondiente.

También deben incluir los datos del paciente, como nombre, obra social o prepaga, fecha de nacimiento, DNI y sexo. La receta debe identificar el medicamento mediante su nombre genérico o denominación común internacional, junto con su presentación, forma farmacéutica y cantidad de unidades.

A su vez, la prescripción debe contener el diagnóstico, la fecha de emisión y la firma digital del profesional. El nombre comercial del medicamento puede figurar, aunque la identificación mediante su denominación genérica forma parte de los datos requeridos.

Cuáles son las recetas que acepta PAMI

Actualmente, el sistema contempla dos tipos de recetas válidas: la receta electrónica blanca y la receta manual celeste que haya sido activada correctamente. La receta blanca incorpora un mecanismo de validación automática y representa la modalidad más reciente.

Las recetas vencidas deben reemplazarse para retirar medicamentos en farmacias.

Si tenés una receta blanca, podés presentarla en la farmacia para retirar los medicamentos o insumos correspondientes. En cambio, si contás con una receta celeste, primero tenés que verificar que figure como activa en el sistema.

Cuando una receta celeste no aparece activada, es necesario solicitarle al médico que complete ese procedimiento para que pueda ser aceptada. Por otro lado, las recetas verdes ya no forman parte de las dos modalidades válidas del sistema.

En ese último caso, el afiliado debe pedir que la receta sea reemplazada por una de las opciones habilitadas: una receta electrónica blanca o una receta manual celeste correctamente activada. De esta manera, antes de acercarte a la farmacia, podés comprobar el estado y la fecha de tu prescripción para evitar un rechazo.