Alerta PAMI: la nueva estafa que promete computadoras gratis a jubilados

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) volvió a alertar a jubilados y pensionados por una nueva modalidad de estafa que circula a través de mensajes, llamadas y redes sociales. Los delincuentes se presentan como representantes del organismo y ofrecen notebooks o tablets gratuitas a los afiliados.

El supuesto beneficio no existe. PAMI aclaró que no tiene vigente ningún programa para entregar computadoras gratis y recomendó no completar formularios, realizar pagos ni proporcionar información personal o bancaria ante contactos que no puedan ser verificados.

Cómo funciona la estafa de las computadoras gratis

El engaño comienza con un contacto que intenta parecer oficial. Puede llegar mediante WhatsApp, correo electrónico, redes sociales o una llamada telefónica. En el mensaje, los estafadores aseguran que el jubilado fue seleccionado para recibir una computadora, tablet u otro dispositivo sin costo.

La intención es generar confianza para que la persona avance con un supuesto trámite. Para ello, pueden pedir datos personales con la excusa de comprobar la identidad o solicitar información bancaria para coordinar la entrega del equipo.

Desde PAMI remarcaron que el organismo no utiliza intermediarios para iniciar gestiones relacionadas con computadoras gratuitas. Por eso, una propuesta de este tipo recibida por canales privados debe ser considerada una señal de alerta, especialmente si exige información sensible.

El antecedente del supuesto Plan Mi Compu

La modalidad ya había circulado durante 2026 bajo el nombre de “Plan Mi Compu”. En aquella oportunidad, PAMI aclaró que no había creado ningún programa con esa denominación ni ofrecía computadoras mediante ese mecanismo.

La confusión puede producirse porque sí existió un verdadero Plan Mi Compu, aunque no pertenecía a PAMI. Se trataba de una línea de préstamos del Banco Nación destinada a jubilados y pensionados de ANSES para financiar la compra de computadoras en cuotas.

Por eso, es importante no confundir aquella iniciativa con la actual propuesta fraudulenta. El organismo de salud de los jubilados volvió a señalar que no entrega computadoras gratuitas ni mantiene un beneficio vigente de esas características.

Nunca compartas claves, datos bancarios ni documentos mediante contactos sospechosos.

Qué datos no hay que compartir

Ante un contacto sospechoso, PAMI recomienda no entregar contraseñas, claves bancarias, códigos de seguridad ni información que permita ingresar a servicios financieros. Tampoco corresponde proporcionar datos sensibles para acceder a un supuesto beneficio que no fue anunciado oficialmente.

La misma precaución debe aplicarse a las fotografías del DNI, tarjetas u otra documentación personal. Si quien se comunica no puede demostrar que pertenece a un canal oficial, lo más seguro es no enviar ningún archivo ni dato.

También hay que prestar atención a los enlaces incluidos en los mensajes. Un botón que dirige hacia un supuesto formulario de inscripción puede ser utilizado para obtener información. En esos casos, conviene evitar el enlace y realizar la consulta directamente mediante los canales oficiales de PAMI.