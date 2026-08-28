PAMI: cuáles son las cuatro credenciales válidas para atenderte

La credencial del Programa de Atención Médica Integral (PAMI) es necesaria para que los afiliados puedan realizar distintas gestiones y acceder a prestaciones de la obra social. Actualmente existen cuatro formatos habilitados.

Entre los usos de la credencial se encuentran el retiro de medicamentos en farmacias, la solicitud de turnos en agencias, la realización de trámites y la validación de consultas con médicos especialistas. PAMI mantiene vigentes distintas alternativas para que los afiliados puedan identificarse sin depender exclusivamente de una única modalidad.

Cuáles son las cuatro credenciales de PAMI

Una de las opciones disponibles es la credencial digital, que puede consultarse directamente desde la aplicación MI PAMI. Para utilizarla no hace falta imprimirla, por lo que los afiliados pueden llevarla en el celular y presentarla al momento de realizar distintas gestiones.

También existe una credencial provisoria con código QR. PAMI remarcó que este formato debe contar con el código correspondiente para conservar su validez. Si el documento provisorio fue descargado sin el QR, el afiliado deberá volver a obtenerlo.

La tercera alternativa es la credencial provisoria ticket. A diferencia de la versión digital, esta se genera e imprime en las terminales de autogestión disponibles en las distintas agencias y Unidades de Gestión Local (UGL) del país.

Por último, está la credencial plástica. PAMI ya no distribuye esta tarjeta entre los usuarios, aunque quienes todavía la conservan pueden seguir utilizándola porque continúa siendo válida para realizar las gestiones correspondientes.

La credencial digital no es obligatoria

PAMI aclaró que tener la credencial digital no constituye un requisito obligatorio para acceder a las prestaciones de la obra social. Por eso, no es necesario contar con la aplicación instalada en el teléfono para recibir atención.

Según informó el organismo, ningún profesional de la salud puede negar una atención médica, la entrega de medicamentos o el acceso a los servicios por no tener instalada la aplicación MI PAMI. Los afiliados pueden presentar otras credenciales habilitadas.

Ningún profesional puede negar atención por no tener credencial digital.

De esta manera, para recibir atención médica o retirar medicamentos en una farmacia, se puede utilizar indistintamente la credencial física, una de las credenciales provisorias o la versión digital. La elección depende de cuál tenga disponible cada afiliado.

Qué tener en cuenta si no tenés la credencial plástica

Aunque PAMI dejó de distribuir la tarjeta física, perderla o no contar con ella no impide acceder a las prestaciones. El afiliado puede recurrir a cualquiera de los otros formatos que permanecen habilitados para realizar trámites y validar servicios.

La variedad de opciones busca facilitar el acceso a las prestaciones. Así, quienes utilizan la aplicación pueden recurrir a la credencial digital, mientras que quienes prefieren una alternativa física cuentan con las versiones provisorias o pueden continuar usando el plástico si todavía lo tienen.