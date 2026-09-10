Di Tullio denunció que el oro está en Londres: "Tiene que salir ya del país colonizador"

Luego de que la Auditoría General de la Nación (AGN) confirme que no hubo una revisión de las cuentas del organismo durante 2025 con datos sobre los lingotes de oro enviados al exterior, la senadora de la Unión por la Patria (UP) Juliana Di Tullio denunció que están en Londres, alojados en bóvedas del Bank of England. También adelantó que ampliarán la denuncia penal al presidente del Banco Central, Santiago Bausili.

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"El oro tiene que estar ya, inmediatamente, y salir del país colonizador. Ahora, ya que son tan malvineros todos, desde el Presidente para abajo, que aproveche el viaje a Inglaterra y que traiga el oro. Que no suspenda el viaje, que vaya y traiga el oro", dijo Di Tullio en diálogo con El Destape 1070.

La senadora arremetió contra el Gobierno de Javier Milei tras recibir una carta de la AGN en la que se desmienten los recientes dichos de Bausili, que aseguró que el balance de 2025 estaba aprobado por ese organismo y que los movimientos del oro "están documentados".

"Le pedimos hace dos años a la AGN que haga una auditoría específica en el Banco Central por el tema oro y no se pudo hacer porque Bausili lo impidió. La AGN es un órgano asesor, mentirle a los asesores, impedirle el trabajo, es un hecho gravísimo y no tiene antecedentes", lanzó

Denuncia e interpelación

Durante una audiencia en el Senado de este miércoles, Bausili reveló que el oro "se trasladó y depositó" en el Banco de Pagos Internacionales (BIS, por sus siglas en inglés) en Suiza. Sin embargo, la senadora lo negó y planteó que el oro está dentro de una caja de seguridad en el Bank of England, en Londres.

"La sobreactuación malvinera, de amor a Malvinas y de convencimiento de la soberanía, que apareció hace menos de una semana en el Presidente y en el Gobierno, no está acompañado con hechos ni con nada", añadió.

Por otro lado, Di Tullio adelantó que la oposición utilizará la información de la AGN para ampliar la demanda penal contra el titular del Banco Central iniciada en el 2024, tras frustrados pedidos de información pública. "Lo que vamos a hacer es ampliar la denuncia contra Bausili, con la información que la AGN nos dio", señaló la legisladora.

Y después agregó: "Vamos a pedir que sea interpelado, que venga".