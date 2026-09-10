¿Dónde está el oro del Estado?: el documento que desmiente a Santiago Bausili

A contramano de las declaraciones públicas del presidente del BCRA, Santiago Bausili, quien afirmó ante el Congreso que las operaciones de las transferencia de lingotes de oro del Banco Central de la República Argentina (BCRA) contaban con la revisión sin observaciones de los entes fiscalizadores, un documento de la Auditoría General de la Nación (AGN) aclaró que, aunque recibió toda la documentación del BCRA para realizar la auditoría de los Estados Contables de 2025, "la información remitida se encuentra aún en proceso de análisis por la demora -más de un año- incurrida por la autoridad monetaria en dar acceso a la misma".

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"En ese sentido, y a pesar del carácter reservado de la información, no ha concluido el análisis pertinente de la documentación remitida por el BCRA", concluyó el titular de la AGN, Juan Manuel Olmos, en una carta dirigida a la senadora nacional Juliana Di Tullio, la misma que el miércoles pasado le preguntó a Bausili, durante una audiencia por la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, por el destino de las reservas de oro del Estado Nacional, que, según reconocieron las autoridades nacionales, fueron transferidas al exterior del país hace dos años.

Ante esa pregunta, Bausili planteó que en 2024 decidieron mejorar "la calidad" de los lingotes, que hubo "una oportunidad" de hacerlo en aquel año y que por eso lo enviaron a Suiza, "donde siguen estando". El funcionario de Milei comparó esa situación con lo que sucede con los dólares "cara chica y cara grande", que pierden valor, y argumentó que "todos los movimientos del oro están documentados".

De acuerdo con las actuaciones oficiales, la AGN había detectado al menos cuatro operaciones realizadas los días 18 de junio, 2 de julio, 31 de julio y 13 de agosto de 2024, en las cuales se enviaron un total de 250 lingotes de oro por cada transferencia. Hoy, la AGN reitera que no tuvo el acceso necesario para analizar la información enviada por el BCRA para auditar la trazabilidad de esos envíos.

En otras palabras, no pudo confirmar la versión oficial. Según dijo Bausili el miércoles, el oro fue depositado en Suiza, en el Banco de Pagos Internacionales (BIS, por sus siglas en inglés), una organización financiera internacional propiedad de numerosos bancos centrales, con sede en la ciudad suiza de Basilea. Desde la oposición descreen de esta versión y creen que físicamente el oro está en Londres, aunque bajo custodia del BIS suizo.

Para justificar la retención de los antecedentes, el BCRA alegó razones de confidencialidad y secreto bancario, a pesar de que la AGN cuenta con antecedentes de trabajo sobre documentación sensible. Como única alternativa de verificación, la entidad monetaria propuso que los profesionales observaran los archivos exclusivamente desde computadoras del banco, prohibiendo fotografiar, realizar copias o tomar notas manuscritas.

El documento de esta semana de la AGN aclaró que sigue sin conseguir acceso a la documentación y la declaración de Bausili ayer parece haber sido una excepción dentro del manto de silencio que primó en estos últimos dos años, aunque no alcanzó para convencer a la oposición.